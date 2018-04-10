Следствие начало проверку по факту обрушения в Кургане магазина «Магнит»

На месте работает специальная следственная группа, а также осматриваются места происшествия. Алексей Кокорин - губернатор области, на особом контроле держит ситуацию с данным обрушением, которое произошло на улице Бурова-Петрова 77 в 15:05. Как сообщается, рухнули перекрытия между 1 и 2 этажами. На 2 и 3 этажах находилось 10 офисов. На первом этаже размещался продовольственный магазин. Из офисных помещений персонал эвакуировался сам. С 1-го этажа покупателей вывели сотрудники администрации магазина. В настоящее время идет разбор завалов, определяется дальнейший статус данного здания, уточняется список собственников и арендаторов.Жертв удалось избежать вследствие того, что после первого «толчка» все находившиеся в здании люди, были эвакуированы администрацией.