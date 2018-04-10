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Рустам Солнцев заявил, что Ольге Рапунцель за съёмки её родов заплатили 1 миллион рублей

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что «брендам» прославленного реалити-шоу «Дом-2» на самом деле заплатили кругленькую сумму за возможность снимать их роды.

Нужно сказать, что до последнего многочисленные зрители были уверены, что Ольга Рапунцель, пускай и привыкшая к публичной жизни, все-таки не пустит в родильную залу тележурналистов. Однако, как оказалось, поклонники телестройки ошибались. Ведь длинноволосая красавица решила не держать интригу и согласилась транслировать свои роды в прямом эфире.

Рустам Солнцев заявил, что Ольге Рапунцель за съёмки её родов заплатили 1 миллион рублей

По словам бывшего участника телепроекта, а также популярного шоумена Рустама Солнцева, Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитренко, помимо суммы, которая полагается всем проектным родителям за рождение малыша, заплатили 1 миллион рублей. То есть именно столько стоили «бренду Дома-2» её роды.

Стоит подчеркнуть, что Солнцев довольно грубо и резко раскритиковал онлайн-роды Рапунцель. По мнению Рустама, процесс появления на свет малыша является невероятно интимным и личным. Несколько раз экс-участник отметил, что из родов нельзя делать телешоу, за которым может наблюдать любой желающий.

Рустам Солнцев заявил, что Ольге Рапунцель за съёмки её родов заплатили 1 миллион рублей

Солнцев даже назвал Ольгу ненормальной и заявил, что «бренд» явно слетела с катушек.

«..А Вы как считаете? Смогли бы за 1 миллион рублей сделать публичным такое событие, как это сделала Ольга?», - поинтересовался Рустам у пользователей социальной сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:53
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