Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова наращивает волосы
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди вновь решилась на наращивание волос, но в этот раз она рекламирует другой способ приобрести длинную шевелюру.
В промо-посте Лизы в Instagarm. Блондинка красочно описывает, как здорово и безвредно можно нарастить волосы по новому методу, для которого требуется всего два часа.
Триандафилиди призывает подписчиков делиться своими впечатлениями от наращивания волос и даже предлагает устроить девичник.
«Кто наращивал волосы? Поделитесь своими впечатлениями? Может кто-то хочет, но есть сомнения?! Пишите в комментариях. Все обсудим. Устроим девичник», - пишет Триандафилиди.
В ролике Лиза рассказывает, что уже испробовала разные методы за 12 лет и может считаться спецом в этом деле.
Не все подписчики пришли в восторг от результата работы парикмахера и некоторые посчитали шевелюру «скудноватой, нет объема», а один из хейтеров с иронией отметил, что за 12 лет можно было и свои волосы отрастить.
В промо-посте Лизы в Instagarm. Блондинка красочно описывает, как здорово и безвредно можно нарастить волосы по новому методу, для которого требуется всего два часа.
Триандафилиди призывает подписчиков делиться своими впечатлениями от наращивания волос и даже предлагает устроить девичник.
«Кто наращивал волосы? Поделитесь своими впечатлениями? Может кто-то хочет, но есть сомнения?! Пишите в комментариях. Все обсудим. Устроим девичник», - пишет Триандафилиди.
В ролике Лиза рассказывает, что уже испробовала разные методы за 12 лет и может считаться спецом в этом деле.
Не все подписчики пришли в восторг от результата работы парикмахера и некоторые посчитали шевелюру «скудноватой, нет объема», а один из хейтеров с иронией отметил, что за 12 лет можно было и свои волосы отрастить.