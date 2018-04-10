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Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова наращивает волосы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди вновь решилась на наращивание волос, но в этот раз она рекламирует другой способ приобрести длинную шевелюру.

В промо-посте Лизы в Instagarm. Блондинка красочно описывает, как здорово и безвредно можно нарастить волосы по новому методу, для которого требуется всего два часа.

Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова наращивает волосы

Триандафилиди призывает подписчиков делиться своими впечатлениями от наращивания волос и даже предлагает устроить девичник.

«Кто наращивал волосы? Поделитесь своими впечатлениями? Может кто-то хочет, но есть сомнения?! Пишите в комментариях. Все обсудим. Устроим девичник», - пишет Триандафилиди.

В ролике Лиза рассказывает, что уже испробовала разные методы за 12 лет и может считаться спецом в этом деле.

Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова наращивает волосы

Не все подписчики пришли в восторг от результата работы парикмахера и некоторые посчитали шевелюру «скудноватой, нет объема», а один из хейтеров с иронией отметил, что за 12 лет можно было и свои волосы отрастить.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:47
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