Экс-участница «Дом-2» Лиза Триандафилиди снова наращивает волосы

В промо-посте Лизы в Instagarm. Блондинка красочно описывает, как здорово и безвредно можно нарастить волосы по новому методу, для которого требуется всего два часа.Триандафилиди призывает подписчиков делиться своими впечатлениями от наращивания волос и даже предлагает устроить девичник., - пишет Триандафилиди.В ролике Лиза рассказывает, что уже испробовала разные методы за 12 лет и может считаться спецом в этом деле.Не все подписчики пришли в восторг от результата работы парикмахера и некоторые посчитали шевелюру «скудноватой, нет объема», а один из хейтеров с иронией отметил, что за 12 лет можно было и свои волосы отрастить.