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Эксперт: США готовятся к войне, с молчаливого согласия Запада

Центральное командование США готовится ввести уровень боеготовности DEFCON 3. По сообщению «politexpert.net» это может расцениваться как непосредственная подготовка к войне.

Эксперт: США готовятся к войне, с молчаливого согласия Запада


В данном случае речь идёт в отношении готовности ВС Соединённых Штатов, которая носит название DEFense readiness CONdition. Это своеобразный показатель военной накаленности. В мирное время нормальным показателем считается DEFCON 5. Уже три раза объявляли уровень DEFCON 3: в рамках войны Судного дня, в ходе межкорейского кризиса 70-ых годов прошлого столетия, после терактов 11 сентября 2001 года. Пока неясно, зачем США опять понадобилось повышать до трех – DEFCON. Согласно предположениям это связано с событиями в Сирии.

Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики отметил, что скорей всего США планируют ударить либо имитировать удар по Сирии. Судя по сообщениям про химические атаки, машина войны уже запущена. Если Дональд Трамп в Сирии не пойдет на агрессию, тогда американская общественность будет считать его слабым лидером. Он этого не может допустить. В свою очередь, коллективный Запад действия США поддерживает, потому что с его стороны отсутствуют какие-либо протесты.
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Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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