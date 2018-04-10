В Китае презентовали Ford Focus новой генерации

В частности, представлен интерьер и экстерьер Ford Focus новой генерации, а технические подробности автомобиля пока не раскрываются. Дизайн нового автомобиля выполнен в стиле Fiesta последней генерации. В интерьере автомобиля появилась инновационная инфрмационно-развлекательная система с большим тачскрином и ещё один LED-дисплей на приборной панели.«Топовые» комплектации автомобилей Ford Focus пополнятся адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений и помощником при выезде с парковки задним ходом. К тому же при помощи смартфона владельцы автомобилей смогут запускать двигатель на расстоянии, программировать климат-контроль и отслеживать координаты автомобиля на карте.