АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

В Китае презентовали Ford Focus новой генерации

В Китае на специальном мероприятии компания Ford представила четвёртую генерацию Focus. В Пекине презентовали хэтчбек и седан Ford Focus 2019 модельного года для китайского рынка, а европейская версия будет представлена позднее.

В Китае презентовали Ford Focus новой генерации


В частности, представлен интерьер и экстерьер Ford Focus новой генерации, а технические подробности автомобиля пока не раскрываются. Дизайн нового автомобиля выполнен в стиле Fiesta последней генерации. В интерьере автомобиля появилась инновационная инфрмационно-развлекательная система с большим тачскрином и ещё один LED-дисплей на приборной панели.

«Топовые» комплектации автомобилей Ford Focus пополнятся адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения фронтальных столкновений и помощником при выезде с парковки задним ходом. К тому же при помощи смартфона владельцы автомобилей смогут запускать двигатель на расстоянии, программировать климат-контроль и отслеживать координаты автомобиля на карте.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае презентовали Ford Focus новой генерации
Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис поиска,
Ученые доказали существование инопланетных форм
Uber приобрела сервис аренды электровелосипедов
Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку
Платина стала ферромагнитной под воздействием
Ученые определили значимость бровей для выживания
Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы
С YouTube хакеры удалили самый популярный в
Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 самых
Петербург: Нарисован граффити-портрет Милана
Ученые обнаружили новый механизм памяти у бактерий
Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь
Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии
Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы
Рендер новой версии Volkswagen Jetta GTI появился
Семья Пынзарь откроет представительство по
Посольство РФ: большинство туристов приедут на
LaCie представила модуль Rugged RAID Pro с
Ольга Бузова скрывает совместный проект с
Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет
В Минкультуры предложили внедрить в школьную
Анастасия Костенко не может привыкнуть к
Тридцать компаний отказались от участия в
Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к
Сердце Татьяны Булановой открыто для новых
Украинская порноактриса обвинила в жестокости
В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo
Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят"
Меладзе: Новой солисткой группы «ВИАГра» стала
Просмотреть все новости