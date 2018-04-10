Новости и слухи «Дом-2»: супруги Рапунцели получили свидетельство о рождении дочери, Лиза Триандафилиди намекнула на расставание с Чайчицем

Новоиспеченные родители Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили свидетельство о рождении своей дочки и теперь почувствовали себя настоящими родителями.Дмитренко сообщил, что лично забрал документ, а также рассказал, что они отметили первую в жизни их дочери Пасху.Лиза Триандафилиди намекнула в соцсети на возможное расставание с Чайчицем и хейтеры возликовали, так как получается, что пара была фиктивной.Впрочем, официальных заявлений пока никто не делал, да и никаких предпосылок для размолвки Лизы и Алексея пока не было.