Новости и слухи «Дом-2»: супруги Рапунцели получили свидетельство о рождении дочери, Лиза Триандафилиди намекнула на расставание с Чайчицем
Среди последних новостей от реалити-шоу «Дом-2» новорожденная дочка Ольги и Дмитрия Дмитренко, а также Лиза Триандафилиди, намекнувшая на возможное расставание с Алексеем Чайчицем.
Новоиспеченные родители Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили свидетельство о рождении своей дочки и теперь почувствовали себя настоящими родителями.
Дмитренко сообщил, что лично забрал документ, а также рассказал, что они отметили первую в жизни их дочери Пасху.
Лиза Триандафилиди намекнула в соцсети на возможное расставание с Чайчицем и хейтеры возликовали, так как получается, что пара была фиктивной.
Впрочем, официальных заявлений пока никто не делал, да и никаких предпосылок для размолвки Лизы и Алексея пока не было.
Новоиспеченные родители Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко получили свидетельство о рождении своей дочки и теперь почувствовали себя настоящими родителями.
Дмитренко сообщил, что лично забрал документ, а также рассказал, что они отметили первую в жизни их дочери Пасху.
Лиза Триандафилиди намекнула в соцсети на возможное расставание с Чайчицем и хейтеры возликовали, так как получается, что пара была фиктивной.
Впрочем, официальных заявлений пока никто не делал, да и никаких предпосылок для размолвки Лизы и Алексея пока не было.