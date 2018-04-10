В Сети появился видеоролик, как Елена Хромина проходила онлайн-кастинг на "Дом-2"

«Вы часто спрашиваете, реально ли попасть на проект, если не приезжать в Москву на кастинг, а прислать мне видео! Я отвечу «да», вполне! Вот Лена Хромина прислала мне видео в ВК и вотс аппе и теперь она одна из самых ярких девчонок дома2!..», - написала под видеороликом экс-звезда телешоу.

«На вашем проекте есть все: танцоры, певцы. Но нет такой симпатичной художницы, да и вообще нет художницы, такой, как я. У меня прекрасная фигура, со мной есть о чем поговорить…Потому что я занимаюсь спортом, пропагандирую здоровый образ жизни, правильно питаюсь, хожу по подиуму, закаляюсь. Я считаю, что в проект нужно внести ярких красок в лице меня...», - рассказывает блондинка.



С первых дней нахождения на реалити-шоу Елена показала себя, как очень яркая и харизматичная девушка, которая точно знает, зачем пришла на проект.Как оказалось, еще при прохождении кастинга Хромина четко определилась, за сердце какого молодого человека она хочет бороться. Обворожительная блондинка была на удивление не только очень активной, но и чересчур самоуверенной. В результате Елене удалось стать на «Доме-2» самой эффектной и эпатажной участницей, так что в ее случае сотрудники кастинг-службы явно не прогадали.Елене удалось сразу же зацепить большое количество телезрителей своей простотой и прямолинейностью. Девушка даже обращает на себя внимание Романа Гриценко, который так активно признавался Ольге Бузовой в любви. Несколько часов назад Надежда Ермакова опубликовала у себя на страничке видео с кастинга, которое Хромина записывала самостоятельно.На записи Елена сразу же заявляет, что обладает большим количеством амбиций, которые, по мнению Хроминой, очень пригодятся реалити-шоу.