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В Сети появился видеоролик, как Елена Хромина проходила онлайн-кастинг на "Дом-2"

Бывшая участница скандально-известной телестройки «Дом-2» Надежда Ермакова обнародовала в личном микроблоге видео с кастинга одной из самых эпатажных участниц Елены Хроминой.

С первых дней нахождения на реалити-шоу Елена показала себя, как очень яркая и харизматичная девушка, которая точно знает, зачем пришла на проект.

В Сети появился видеоролик, как Елена Хромина проходила онлайн-кастинг на "Дом-2"

Как оказалось, еще при прохождении кастинга Хромина четко определилась, за сердце какого молодого человека она хочет бороться. Обворожительная блондинка была на удивление не только очень активной, но и чересчур самоуверенной. В результате Елене удалось стать на «Доме-2» самой эффектной и эпатажной участницей, так что в ее случае сотрудники кастинг-службы явно не прогадали.

Елене удалось сразу же зацепить большое количество телезрителей своей простотой и прямолинейностью. Девушка даже обращает на себя внимание Романа Гриценко, который так активно признавался Ольге Бузовой в любви. Несколько часов назад Надежда Ермакова опубликовала у себя на страничке видео с кастинга, которое Хромина записывала самостоятельно.

В Сети появился видеоролик, как Елена Хромина проходила онлайн-кастинг на "Дом-2"

«Вы часто спрашиваете, реально ли попасть на проект, если не приезжать в Москву на кастинг, а прислать мне видео! Я отвечу «да», вполне! Вот Лена Хромина прислала мне видео в ВК и вотс аппе и теперь она одна из самых ярких девчонок дома2!..», - написала под видеороликом экс-звезда телешоу.

На записи Елена сразу же заявляет, что обладает большим количеством амбиций, которые, по мнению Хроминой, очень пригодятся реалити-шоу.

«На вашем проекте есть все: танцоры, певцы. Но нет такой симпатичной художницы, да и вообще нет художницы, такой, как я. У меня прекрасная фигура, со мной есть о чем поговорить…Потому что я занимаюсь спортом, пропагандирую здоровый образ жизни, правильно питаюсь, хожу по подиуму, закаляюсь. Я считаю, что в проект нужно внести ярких красок в лице меня...», - рассказывает блондинка.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:23
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