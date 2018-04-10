Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис поиска, заказа медикаментов

Почти все виды безрецептурных лекарственных препаратов потребителю станут доступны через сеть дистрибуторов, охватывающую все крупные российские губернии. Здесь клиенту будет доступна вся информация про лекарства. Это снизит угрозу доставки различных контрафактных медикаментов. Сервис поздней свое покрытие распространит на профессиональные клиники. Они лекарства смогут заказывать у производителя за рубежом. В рамках запуска нового сервиса Mail.Ru Group использовала опыт латвийского, эстонского медицинских агрегаторов, наладивших за считанные месяцы свою работу.По мнению представителей компании, скорость доставки безрецептурных медикаментов варьироваться будет в пределах 40 мин – 12 часов. Сервис будет успешным, когда станет свободным от системных сбоев, имеющих место в аналогичных сервисах прочих ресурсов.