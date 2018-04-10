У Ольги Бузовой объявился брат

Так недавно в Instagram объявился некто Роман Ленев, который назвал себя братом Ольги Бузовой, а заодно и ее сестры Анны.Практически все пользователи соцсети назвали молодого человека самозванцем, но многие его понимают, так как на имени Бузовой можно серьезно «раскрутиться».Некоторые подписчики Романа пожелали ему удачи в продвижении аккаунта, но иронизируют по поводу того, что парень даже не подписан на своих «сестер». Так же как и они на него.Также подписчиков интересовало, почему у «родственников» разные фамилии и предположили, что она если и брат, то не родной.