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У Ольги Бузовой объявился брат

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова является «лакомым кусочком» для многих, кто пиарится на ее имени.

Так недавно в Instagram объявился некто Роман Ленев, который назвал себя братом Ольги Бузовой, а заодно и ее сестры Анны.

У Ольги Бузовой объявился брат

Практически все пользователи соцсети назвали молодого человека самозванцем, но многие его понимают, так как на имени Бузовой можно серьезно «раскрутиться».

У Ольги Бузовой объявился брат

Некоторые подписчики Романа пожелали ему удачи в продвижении аккаунта, но иронизируют по поводу того, что парень даже не подписан на своих «сестер». Так же как и они на него.

Также подписчиков интересовало, почему у «родственников» разные фамилии и предположили, что она если и брат, то не родной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:54
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