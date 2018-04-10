Uber приобрела сервис аренды электровелосипедов Jump Bikes

Американская корпорация на днях купила компанию Jump Bikes, которая специализируется на прокате электровелосипедов. В свою очередь для Uber очень важно создать для пользователей среду аренды автотранспорта без электрокаров. Американская корпорация, специализируясь на различных видах средств передвижения, планирует впервые финансовый год закончить без убытков. Пока не разглашается сумма сделки Uber, а также Jump Bikes. Переговоры между велосипедной и таксомоторной компаниями осуществлялись с февраля этого года.В свою очередь Jump Bikes предложил компании Uber в аренду предоставлять двухколесный транспорт на электронике во всех доступных для этого местах. Большим плюсом работы Jump Bikes в данном случае является возможность оставить в любом месте электровелосипед. При этом не нужно возвращаться на место оформления сделки.