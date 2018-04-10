Фанаты «Дом-2» заметили странности в поведении Дмитрия Дмитренко в роли отца

Поведение новоиспеченного отца многим кажется странным. Сначала хейтеры раскритиковали Дмитренко за букетик цветов, который папаша подарил врачу.Теперь пользователи обсуждают очередное фото Дмитрия с новорожденной дочерью на руках.Подписчикам показалась странной поза, в которой супруг Рапунцель держит ребенка. Обычно младенцев поддерживают под голову и немного приподнимают ее, а Дмитренко стоит с ребенком наперевес, будто у него в руках не малышка, а автомат., - комментируют снимок хейтеры.Некоторые пользователи скептически отметили, что ребенок неправильно завернут. Но поклонники семейства Рапунцелей бросились в их защиту и обратили внимание недоброжелателей, что это у молодых родителей первый опыт отцовства и материнства и нечего их критиковать.Большинство же подписчиков интересовало имя новорожденной, которое пока остается тайной.