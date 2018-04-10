Фанаты «Дом-2» заметили странности в поведении Дмитрия Дмитренко в роли отца
Супруг скандальной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко в последнее время вызывает недоумение у поклонников реалити-шоу.
Поведение новоиспеченного отца многим кажется странным. Сначала хейтеры раскритиковали Дмитренко за букетик цветов, который папаша подарил врачу.
Теперь пользователи обсуждают очередное фото Дмитрия с новорожденной дочерью на руках.
Подписчикам показалась странной поза, в которой супруг Рапунцель держит ребенка. Обычно младенцев поддерживают под голову и немного приподнимают ее, а Дмитренко стоит с ребенком наперевес, будто у него в руках не малышка, а автомат.
«Научись ребёнка на руках держать, позорище!», - комментируют снимок хейтеры.
Некоторые пользователи скептически отметили, что ребенок неправильно завернут. Но поклонники семейства Рапунцелей бросились в их защиту и обратили внимание недоброжелателей, что это у молодых родителей первый опыт отцовства и материнства и нечего их критиковать.
Большинство же подписчиков интересовало имя новорожденной, которое пока остается тайной.
Поведение новоиспеченного отца многим кажется странным. Сначала хейтеры раскритиковали Дмитренко за букетик цветов, который папаша подарил врачу.
Теперь пользователи обсуждают очередное фото Дмитрия с новорожденной дочерью на руках.
Подписчикам показалась странной поза, в которой супруг Рапунцель держит ребенка. Обычно младенцев поддерживают под голову и немного приподнимают ее, а Дмитренко стоит с ребенком наперевес, будто у него в руках не малышка, а автомат.
«Научись ребёнка на руках держать, позорище!», - комментируют снимок хейтеры.
Некоторые пользователи скептически отметили, что ребенок неправильно завернут. Но поклонники семейства Рапунцелей бросились в их защиту и обратили внимание недоброжелателей, что это у молодых родителей первый опыт отцовства и материнства и нечего их критиковать.
Большинство же подписчиков интересовало имя новорожденной, которое пока остается тайной.