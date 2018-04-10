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Фанаты «Дом-2» заметили странности в поведении Дмитрия Дмитренко в роли отца

Супруг скандальной участницы «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко в последнее время вызывает недоумение у поклонников реалити-шоу.

Поведение новоиспеченного отца многим кажется странным. Сначала хейтеры раскритиковали Дмитренко за букетик цветов, который папаша подарил врачу.

Фанаты «Дом-2» заметили странности в поведении Дмитрия Дмитренко в роли отца

Теперь пользователи обсуждают очередное фото Дмитрия с новорожденной дочерью на руках.

Подписчикам показалась странной поза, в которой супруг Рапунцель держит ребенка. Обычно младенцев поддерживают под голову и немного приподнимают ее, а Дмитренко стоит с ребенком наперевес, будто у него в руках не малышка, а автомат.

Фанаты «Дом-2» заметили странности в поведении Дмитрия Дмитренко в роли отца

«Научись ребёнка на руках держать, позорище!», - комментируют снимок хейтеры.

Некоторые пользователи скептически отметили, что ребенок неправильно завернут. Но поклонники семейства Рапунцелей бросились в их защиту и обратили внимание недоброжелателей, что это у молодых родителей первый опыт отцовства и материнства и нечего их критиковать.

Большинство же подписчиков интересовало имя новорожденной, которое пока остается тайной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:36
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