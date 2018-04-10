АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку информации пользователей

Представители оператора «МаксимаТелеком» отмечают, что компания зашифровала срочно данные после известий касательно наличия уязвимости в московском метро сети Wi-Fi.

Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку информации пользователей


Касательно существования таких проблем в подземке Москвы сообщал раньше разработчик Владимир Серов. Программист отмечал, что вследствие уязвимости к мобильным гаджетам столичных пассажиров московского метро получить доступ мог любой человек, являющийся технически подкованным. Для этого не требуется особых навыков и знаний. Мошенники могли без проблем завладеть конфиденциальными сведениями, воспользовавшись ими по своему усмотрению.

Оператор сейчас закодировал сигнал, частично ликвидировал уязвимость. В «МаксимаТелеком» осуществляют работу над исправлением положения. Эксперты пытаются предотвратить незаконное присвоение личной информации абонентов. Специалисты переделают систему авторизации, исключив возможность подмены устройства, потерю личных данных.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае презентовали Ford Focus новой генерации
Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис поиска,
Ученые доказали существование инопланетных форм
Uber приобрела сервис аренды электровелосипедов
Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку
Платина стала ферромагнитной под воздействием
Ученые определили значимость бровей для выживания
Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы
С YouTube хакеры удалили самый популярный в
Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 самых
Петербург: Нарисован граффити-портрет Милана
Ученые обнаружили новый механизм памяти у бактерий
Фанаты считают, что Анна Семенович увеличила грудь
Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии
Хейтеры уверены, что Курбан Омаров пишет вопросы
Рендер новой версии Volkswagen Jetta GTI появился
Семья Пынзарь откроет представительство по
Посольство РФ: большинство туристов приедут на
LaCie представила модуль Rugged RAID Pro с
Ольга Бузова скрывает совместный проект с
Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет
В Минкультуры предложили внедрить в школьную
Анастасия Костенко не может привыкнуть к
Тридцать компаний отказались от участия в
Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к
Сердце Татьяны Булановой открыто для новых
Украинская порноактриса обвинила в жестокости
В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo
Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят"
Меладзе: Новой солисткой группы «ВИАГра» стала
Просмотреть все новости