Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку информации пользователей

Касательно существования таких проблем в подземке Москвы сообщал раньше разработчик Владимир Серов. Программист отмечал, что вследствие уязвимости к мобильным гаджетам столичных пассажиров московского метро получить доступ мог любой человек, являющийся технически подкованным. Для этого не требуется особых навыков и знаний. Мошенники могли без проблем завладеть конфиденциальными сведениями, воспользовавшись ими по своему усмотрению.Оператор сейчас закодировал сигнал, частично ликвидировал уязвимость. В «МаксимаТелеком» осуществляют работу над исправлением положения. Эксперты пытаются предотвратить незаконное присвоение личной информации абонентов. Специалисты переделают систему авторизации, исключив возможность подмены устройства, потерю личных данных.