Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку информации пользователей
Представители оператора «МаксимаТелеком» отмечают, что компания зашифровала срочно данные после известий касательно наличия уязвимости в московском метро сети Wi-Fi.
Касательно существования таких проблем в подземке Москвы сообщал раньше разработчик Владимир Серов. Программист отмечал, что вследствие уязвимости к мобильным гаджетам столичных пассажиров московского метро получить доступ мог любой человек, являющийся технически подкованным. Для этого не требуется особых навыков и знаний. Мошенники могли без проблем завладеть конфиденциальными сведениями, воспользовавшись ими по своему усмотрению.
Оператор сейчас закодировал сигнал, частично ликвидировал уязвимость. В «МаксимаТелеком» осуществляют работу над исправлением положения. Эксперты пытаются предотвратить незаконное присвоение личной информации абонентов. Специалисты переделают систему авторизации, исключив возможность подмены устройства, потерю личных данных.
Касательно существования таких проблем в подземке Москвы сообщал раньше разработчик Владимир Серов. Программист отмечал, что вследствие уязвимости к мобильным гаджетам столичных пассажиров московского метро получить доступ мог любой человек, являющийся технически подкованным. Для этого не требуется особых навыков и знаний. Мошенники могли без проблем завладеть конфиденциальными сведениями, воспользовавшись ими по своему усмотрению.
Оператор сейчас закодировал сигнал, частично ликвидировал уязвимость. В «МаксимаТелеком» осуществляют работу над исправлением положения. Эксперты пытаются предотвратить незаконное присвоение личной информации абонентов. Специалисты переделают систему авторизации, исключив возможность подмены устройства, потерю личных данных.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00