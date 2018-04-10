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Ольга Бузова концертом открывает гастрономический проект

Ольга Бузова концертом открывает гастрономический проект STREAT в Москве, где под одной крышей гости смогут попробовать различные блюда и послушать популярную музыку.

12 апреля ведущая "Дома-2" выступит на Гастрономической улице столицы в 22:00 и по этому поводу приглашает своих слушателей присоединиться в мероприятию.

Ольга Бузова концертом открывает гастрономический проект

К сожалению, клубный концерт будет не для всех желающих, поскольку в ресторане будет действовать фейсконтроль, но входной билет можно выиграть.

На своей странице теледива показала видео площадки, где ей предстоит выступить, а гостям - вкусно отужинать и послушать Ольгу, а также диджеев и народные коллективы.

Отметим, что свой ресторан в центре Москвы появился и у самой Бузовой. Однако это не единственный её гастрономический проект, ведь стало известно, что певица зарегистрировала сразу две такие фирмы и соответствующие домены в Сети.

"Многие уже знают о STREAT и успели попробовать блюда 38 разных концепций со всего мира, что собраны под одной крышей. А кто-то ещё не добрался. Теперь есть отличный повод! Я лично приеду поздравить ребят с открытием!" - пишет блогерша на своей странице.

Ранее Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко с появлением на свет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:19
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