Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы «с карты на карту»

Об этом рассказали банкиры, которым от компаний поступило такое предложение. Отмечается, что каждой системой будет создан свой специальный сервис, но суть у них будет одинаковая. Банк выдавший карту передаёт номера карты, номер клиента в специальное хранилище. Для совершения денежного перевода нужно знать телефонный номер человека, которому следует отправить деньги. Новой системой будет предоставляться номер карты. Между тем в хранилище MasterCard, а также Visa можно будет сделать ряд связок с картами и номерами.Несколько банков сейчас своим клиентам предлагают функцию перевода денежных средств по номеру телефона. Но такую операцию осуществлять можно только между клиентами только одного банка.