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Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы «с карты на карту»

Международные платёжные системы MasterCard/Visa планируют в РФ запустить новый упрощённый сервис, осуществляющий перевод средств на другие банковские карты. В данном случае требуется знать номер телефона получателя денег.

Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы «с карты на карту»


Об этом рассказали банкиры, которым от компаний поступило такое предложение. Отмечается, что каждой системой будет создан свой специальный сервис, но суть у них будет одинаковая. Банк выдавший карту передаёт номера карты, номер клиента в специальное хранилище. Для совершения денежного перевода нужно знать телефонный номер человека, которому следует отправить деньги. Новой системой будет предоставляться номер карты. Между тем в хранилище MasterCard, а также Visa можно будет сделать ряд связок с картами и номерами.

Несколько банков сейчас своим клиентам предлагают функцию перевода денежных средств по номеру телефона. Но такую операцию осуществлять можно только между клиентами только одного банка.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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