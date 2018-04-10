Visa и Mastercard могут запустить в РФ переводы «с карты на карту»
Международные платёжные системы MasterCard/Visa планируют в РФ запустить новый упрощённый сервис, осуществляющий перевод средств на другие банковские карты. В данном случае требуется знать номер телефона получателя денег.
Об этом рассказали банкиры, которым от компаний поступило такое предложение. Отмечается, что каждой системой будет создан свой специальный сервис, но суть у них будет одинаковая. Банк выдавший карту передаёт номера карты, номер клиента в специальное хранилище. Для совершения денежного перевода нужно знать телефонный номер человека, которому следует отправить деньги. Новой системой будет предоставляться номер карты. Между тем в хранилище MasterCard, а также Visa можно будет сделать ряд связок с картами и номерами.
Несколько банков сейчас своим клиентам предлагают функцию перевода денежных средств по номеру телефона. Но такую операцию осуществлять можно только между клиентами только одного банка.
Об этом рассказали банкиры, которым от компаний поступило такое предложение. Отмечается, что каждой системой будет создан свой специальный сервис, но суть у них будет одинаковая. Банк выдавший карту передаёт номера карты, номер клиента в специальное хранилище. Для совершения денежного перевода нужно знать телефонный номер человека, которому следует отправить деньги. Новой системой будет предоставляться номер карты. Между тем в хранилище MasterCard, а также Visa можно будет сделать ряд связок с картами и номерами.
Несколько банков сейчас своим клиентам предлагают функцию перевода денежных средств по номеру телефона. Но такую операцию осуществлять можно только между клиентами только одного банка.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30