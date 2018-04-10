Отца Ольги Бузовой раскритиковали за архивные семейные фото с детьми

«Вот мои лапушки - Оля, Анюта. Сейчас пойдем на какой-то аттракцион, где все крутится - пол, потолок... гудит, трясется. Полная потеря пространственной ориентации. Ору: "Дочки, держитесь!" Я, что-то там грохнулся на пол, а дочкам понравилось. Оля, Аня, помните эту хохму? И потом дальше пошли кататься на каруселях. Не, я пас. Любите своих детей. От этого всё», - подписал фотокарточку Игорь Дмитриевич.

«На аттракцион? В таком виде? Полуголые? Ладно я понимаю дома, в своем дворе, но на аттракционы в таком виде....», «Я в этом возрасте голая не ходила», «Кошмар ещё и выставлять такое... Папа то сам в футболке а на девочек футболки не одеть??? Им же не 2 года», - пишут злопыхатели.

На днях папа популярной телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительницы опубликовал в личном микроблоге архивные семейные снимки своих детей. На первом фото Игорь Дмитриевич запечатлен с совсем еще маленькими наследницами, младшенькую – Анну, на нем совсем практически не видно, так как девочка еще укутана в пеленки.Как бы то ни было, но бурные и шумные обсуждения вызвала совсем другая фотография. На снимке позирует семья в том же составе, тем не менее, девочкам на фото уже явно есть 7-10 лет. Большое количество фолловеров очень смутило то, что на Ольге и Анне нет ни купальников, ни маечек, ни топиков.Вот тут-то все и началось, многочисленные недоброжелатели не упустили возможности в очередной раз пройтись по семейству Ольги Бузовой.