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Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 самых популярных моделей в РФ

В прошлом месяце российские автолюбители приобрели 2 215 транспортных средств Datsun. Это на 36 процентов меньше показателей марта прошедшего года.

Datsun on-DO в марте вошел в ТОП-25 самых популярных моделей в РФ


Продажи марки за первый квартал снизились на шестнадцать процентов. В данном случае показатель составил 5 531 автомобилей. В рамках отечественного авторынка доля компании составила 1,4 процента. Бестселлером производителя является седан Datsun on-DO. На нём свой выбор остановили 1 922 автолюбителя. Это на 15% меньше, чем фиксировали годом раньше. Модель за три месяца разошлась в количестве 4 826 ед. Это на 9% больше в сравнении с первым кварталом пошлого года. Транспортное средство попало в ТОП-25 самых реализуемых моделей отечественного рынка.

В марте дилеры смогли продать хетчбэк Datsun mi-DO в количестве 293 единиц. Это говорит о снижении на 76 процентов. За три месяца реализовали 705 экземпляров. Это на 67 процентов меньше в сравнении с первым кварталом прошедшего года.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:15
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