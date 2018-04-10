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Ксения Бородина показала забавный «зайцевый» ролик с дочкой

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина порадовала своих подписчиков очередным видеороликом с дочкой Теоной.

Несколько часов назад звезда эпатажной телестройки обнародовала в личном микроблоге новое видео, главной героиней которого снова оказалась 2-летняя Тея. На кадрах Ксения вместе со своей малышкой лежат на диване и, по всей видимости, смотрят мультфильмы. Несмотря на довольно хорошее настроение мамы, хорошо видно, что маленькой красавице не нравится, что ее начали снимать. Теона не только не смотрит в камеру, но и даже отодвинулась от Бородиной.

Ксения Бородина показала забавный «зайцевый» ролик с дочкой

«Зайки», - незамысловато подписала ролик знаменитость.

Нужно сказать, что многочисленным поклонникам Ксении очень понравилось видео с маленькой принцессой, невзирая на плохое настроение Теи. Они буквально забросали куколку и ее маму большим количеством приятных слов.

«Красивые зайчики», «Красоточки!!!!! Всех благ вашему дому и здоровья вам и вашем близким..», «Боже, какие у нее глазки!!!! Просто не реально красивые!!!!!», «Молодец Ксюша!!! Самая позитивная и умная девушка!!!», «Очень здорово. Ксюша какая вы хорошая мама, и видно что наслаждайтесь материнством», «Вы и без зайков классные а с зайками миииилоооотаааа!!!!», «Очень очень красивые!!! Голубые глазки папина дочя», - пишут комментаторы.


Ксения Бородина показала забавный «зайцевый» ролик с дочкой

Стоит отметить, что некоторые фолловеры очень серьезно относятся к тому, что Бородина куда чаще публикует в Сеть фотографии и видеоролики именно с 2-летней Теей. Многие даже уверены, что Ксения на самом деле не любит своих дочерей, а обожает только себя.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:32
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