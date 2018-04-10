Супруг Ксении Бородиной работает над раскруткой своего аккаунта «ВКонтакте

К такому шагу его подтолкнуло наличие 1,8-миллионной армии подписчиков в другой соцсети – Instagram.Но пользователи иронизируют, что таких достижений ему удалось достичь только благодаря популярности супруги, тогда как сам он мало кому интересен.Ни для кого не секрет, что так называемые рекламные «подряды» пропускаются через Ксению Бородину, которая уже давно установила тарифы на промо-посты со своим участием – 250-350 тысяч рублей. А если в них участвуют остальные члены семьи, то ставки возрастают на 50 тысяч за каждого участника.Примерно полгода назад Курбан Омаров решил стать видеоблогером и начал публиковать на YouTube ролики. Объединенные каналом «Отец». Однако пользователи вяло отреагировали на предложение Омарова подписаться на его канал и начинания потихоньку заглохли.Теперь Курбан раскрутить свой аккаунт в «ВКонтакте» и публикует в этой популярной соцсети ролики. Ранее фигурировавшие на YouTube.