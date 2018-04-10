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Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии

Команда палеонтологов во процессе раскопок в британской деревне Лилсток обнаружила останки древней крупной рептилии. При более детальном исследовании останков ученые выяснили, что найденный фрагмент принадлежит огромному ихтиозавру, особи которых существовали более 200 млн лет назад.

Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии


Останки самой крупной вымершей рептилии группа палеонтологов нашла в 2016 году на берегу деревни Лилсток. Фрагмент останков исследователи идентифицировали как кость нижней челюсти. Эксперты сделали сравнение ее с образцами других представителей этого отряда и выяснили, что остаток кости принадлежит новому виду рептилий, которые жили более 200 млн лет назад.

Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии


Палеонтологи утверждают, что новый вид ихтиозавров был на четверть крупнее своих сородичей. Длина его тела составляла более 25 метров, по размерам этот вид сопоставим с синим китом, считающимся самым большим животным в мире. Поэтому ученые полагают, что фрагменты окаменелостей принадлежат самой большой вымершей рептилии.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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