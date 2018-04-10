Ученые обнаружили останки древней крупной рептилии

Останки самой крупной вымершей рептилии группа палеонтологов нашла в 2016 году на берегу деревни Лилсток. Фрагмент останков исследователи идентифицировали как кость нижней челюсти. Эксперты сделали сравнение ее с образцами других представителей этого отряда и выяснили, что остаток кости принадлежит новому виду рептилий, которые жили более 200 млн лет назад.Палеонтологи утверждают, что новый вид ихтиозавров был на четверть крупнее своих сородичей. Длина его тела составляла более 25 метров, по размерам этот вид сопоставим с синим китом, считающимся самым большим животным в мире. Поэтому ученые полагают, что фрагменты окаменелостей принадлежат самой большой вымершей рептилии.