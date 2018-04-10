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Посольство РФ: большинство туристов приедут на ЧМ-2018 из США вопреки русофобской кампании

Российское посольство подчеркнуло в ответ на русофобскую кампанию, развязанную официальным Вашингтоном, что именно из США будет наибольшее количество футбольных болельщиков, прибывших из-за рубежа.

Посольство РФ: большинство туристов приедут на ЧМ-2018 из США вопреки русофобской кампании


Перед этим в газете Guardian представитель Белого дома не рекомендовал своим соотечественникам посещать ЧМ-2018 по футболу с подтекстом – не рисковать.

В посольстве РФ в США расценили такую «озабоченную» реакцию Белого дома из-за динамики и статистики приобретения билетов гражданами США на Чемпионат. По информации FIFA, на начало апреля было уже куплено американскими болельщиками 16 462 билета.

Бесспорно, имея большой спортивный интерес, простые американцы с не меньшим интересом хотят посмотреть воочию, как живут российские граждане, «почувствовать» страну. И это обстоятельство официальному Вашингтону явно не на руку, поскольку их русофобской пропаганде может прийти конец, отметили в российском посольстве.
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dzen / Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:00
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