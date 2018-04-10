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Беременная Анастасия Костенко устала от хейтеров в соцсетях

Беременная Анастасия Костенко устала от хейтеров в соцсетях, продолжающих обливать её грязью на фоне популярности Ольги Бузовой, которая питает презрение и к сопернице, и к бывшему мужу Тарасову.

Как известно, Мисс Россия стала на слуху не только из-за победы в конкурсе красоты, но в большинстве своём из-за скандала, где поучаствовали также ведущая "Дома-2" и её неверный супруг.

Беременная Анастасия Костенко устала от хейтеров в соцсетях

Сейчас Тарасовы обнародовали беременность 24-летней Анастасии, что вызвало ещё больший ажиотаж, ведь Бузова в её 32 не то что не имеет детей, но и выстроить нормальные отношения с мужчиной не может.

В то же время у Ольги многомиллионная армия поклонников, которые с удовольствием обрушивают шквал критики и на Дмитрия, и на его молодую возлюбленную. На концертах теледивы зал скандирует "Тарасов козёл", а под постами с беременной Костенко хейтеры в красках рассуждают, что именно таким способом модель увела его из брака.

Анастасия, впрочем, выработала к ненавистникам иммунитет и прислушивается лишь ко мнению родных и близких. Но в положении знаменитость всё равно реагирует на колкости и обвинения слишком бурно, иначе бы не посвятила этому целую публикацию.

"Одна из моих подписчиц написала такие слова поддержки: не все понимают, что слова сильно влияют на карму! У тех, кого мы критикуем, берём качества отрицательные и отдаём нашу хорошую карму. А человек, что критикует нас, отдаёт нам свою хорошую карму", - утешает себя ростовчанка.

Ранее брошенная жена Дмитрия Тарасова работала ради их общей дочери.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:53
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