Беременная Анастасия Костенко устала от хейтеров в соцсетях

"Одна из моих подписчиц написала такие слова поддержки: не все понимают, что слова сильно влияют на карму! У тех, кого мы критикуем, берём качества отрицательные и отдаём нашу хорошую карму. А человек, что критикует нас, отдаёт нам свою хорошую карму", - утешает себя ростовчанка.

Как известно, Мисс Россия стала на слуху не только из-за победы в конкурсе красоты, но в большинстве своём из-за скандала, где поучаствовали также ведущая "Дома-2" и её неверный супруг.Сейчас Тарасовы обнародовали беременность 24-летней Анастасии, что вызвало ещё больший ажиотаж, ведь Бузова в её 32 не то что не имеет детей, но и выстроить нормальные отношения с мужчиной не может.В то же время у Ольги многомиллионная армия поклонников, которые с удовольствием обрушивают шквал критики и на Дмитрия, и на его молодую возлюбленную. На концертах теледивы зал скандирует "Тарасов козёл", а под постами с беременной Костенко хейтеры в красках рассуждают, что именно таким способом модель увела его из брака.Анастасия, впрочем, выработала к ненавистникам иммунитет и прислушивается лишь ко мнению родных и близких. Но в положении знаменитость всё равно реагирует на колкости и обвинения слишком бурно, иначе бы не посвятила этому целую публикацию.Ранее брошенная жена Дмитрия Тарасова работала ради их общей дочери.