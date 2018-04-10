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Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет ему изменить супруге

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, зачастую привлекает внимание общественности интимными фотоснимками, а также вызывающими танцами в своем микроблоге. Однако, по словам супруга Наташи Королевой, он никогда ей не изменял, потому что не позволяет совесть.

Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет ему изменить супруге


Несмотря на всю специфику его работы, Сергей Глушко очень честный и совестливый человек. он считает, что человек не способен на измену, если искренне любит и уважает избранника. Стриптизер своей супруге не изменяет, хотя часто встречает искушения. И все же Тарзан считает, что измена – поступок неправильный. При этом Сергей называет свою благоверную проницательной женщиной, способной увидеть в нем любые перемены, что немаловажно для него в сохранении верности.

Конечно, Тарзан не обошел стороной критику в свой адрес из-за откровенных фотоснимков в Сети. Злопыхателям он объяснил в комментариях, что других кадров в его микроблоге быть просто не может, потому как специфика его работы состоит в том, чтобы демонстрировать свое тело. К тому же, по признанию самого артиста, эротические фотографии привлекают внимание пользователей Сети.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:45
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