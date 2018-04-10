Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет ему изменить супруге

Несмотря на всю специфику его работы, Сергей Глушко очень честный и совестливый человек. он считает, что человек не способен на измену, если искренне любит и уважает избранника. Стриптизер своей супруге не изменяет, хотя часто встречает искушения. И все же Тарзан считает, что измена – поступок неправильный. При этом Сергей называет свою благоверную проницательной женщиной, способной увидеть в нем любые перемены, что немаловажно для него в сохранении верности.Конечно, Тарзан не обошел стороной критику в свой адрес из-за откровенных фотоснимков в Сети. Злопыхателям он объяснил в комментариях, что других кадров в его микроблоге быть просто не может, потому как специфика его работы состоит в том, чтобы демонстрировать свое тело. К тому же, по признанию самого артиста, эротические фотографии привлекают внимание пользователей Сети.