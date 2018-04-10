Тридцать компаний отказались от участия в Московском автосалоне 2018
Тридцать компаний отказались участвовать в Московском автосалоне в текущем году. Своё участие подтвердили пока только восемь брендов, включая «АвтоВАЗ». Сюда вошли УАЗ, Renault, Kia, Haval, Lifan, VW, Hyundai.
ММАС запланировали на начало сентября. Отказавшиеся бренды ключевой причиной называют неэффективность выставки. По словам экспертов, мероприятие для производителей стоит довольно дорого. При этом результат не оправдывает такие затраты. К московскому автосалону высокий интерес может появиться только при восстановлении авторынка. Начиная с 1993 года, ММАС проводится каждые два года. Выставка перед этим открывалась в позапрошлом году. Она оказалась наименее удачной. Сюда не приехал практически никто из крупнейших производителей, которые ведут работу в РФ.
ММАС в 2016 году попал в центр скандала, касающегося стоимости участия для компаний. Тогда цена оказалась больше, чем за посещение такого же салона во Франкфурте.
ММАС запланировали на начало сентября. Отказавшиеся бренды ключевой причиной называют неэффективность выставки. По словам экспертов, мероприятие для производителей стоит довольно дорого. При этом результат не оправдывает такие затраты. К московскому автосалону высокий интерес может появиться только при восстановлении авторынка. Начиная с 1993 года, ММАС проводится каждые два года. Выставка перед этим открывалась в позапрошлом году. Она оказалась наименее удачной. Сюда не приехал практически никто из крупнейших производителей, которые ведут работу в РФ.
ММАС в 2016 году попал в центр скандала, касающегося стоимости участия для компаний. Тогда цена оказалась больше, чем за посещение такого же салона во Франкфурте.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30