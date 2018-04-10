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В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo XC40

В России начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Volvo XC40. Стоимость автомобиля стартует от 2 160 000 рублей. У российских дилеров Volvo XC40 появится в июне нынешнего года.

В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo XC40


Отмечается, что компактный кроссовер XC40 является первой моделью шведского бренда Volvo, которая построена на модульной архитектуре СМА. На российском рынке автомобиль Volvo XC40 будет предложен с дизельным силовым агрегатом D3 производительностью 150 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с автоматической коробкой передач.

В опциональный перечень кроссовера входят системы безопасности и помощи водителю в виде Pilot Assist и City Safety, а также камера кругового обзора, система предотвращения выезда за полосу движения, помощник при парковке и ряд других функций.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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