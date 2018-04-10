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Эмбер Херд отдала отступные после развода с Джонни Деппом на благотворительность

Американская актриса экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд пожертвовала отступные после развода с актером на благотворительность. Сообщается, что сумма пожертвования составила пять миллионов долларов. Информация об этом появилась в издании TMZ.

Эмбер Херд отдала отступные после развода с Джонни Деппом на благотворительность


В качестве отступных средств американская актриса бывшая супруга Джонни Деппа получила по решению суда семь миллионов долларов, пять из которых отдала на благотворительность. Основные суммы пожертвования экс-возлюбленная голливудского актера направила в детскую больницу в Лос-Анджелесе, компании AEG, а также Американскому онкологическому сообществу. Оставшаяся часть денежных средств ушла другим организациям.

Стоит напомнить, что актриса Эмбер Херд работала волонтером в Лос-Анджелесской детской клинике на протяжении последних десяти лет.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:45
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