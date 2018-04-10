Эмбер Херд отдала отступные после развода с Джонни Деппом на благотворительность

В качестве отступных средств американская актриса бывшая супруга Джонни Деппа получила по решению суда семь миллионов долларов, пять из которых отдала на благотворительность. Основные суммы пожертвования экс-возлюбленная голливудского актера направила в детскую больницу в Лос-Анджелесе, компании AEG, а также Американскому онкологическому сообществу. Оставшаяся часть денежных средств ушла другим организациям.Стоит напомнить, что актриса Эмбер Херд работала волонтером в Лос-Анджелесской детской клинике на протяжении последних десяти лет.