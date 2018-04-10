Брошенная жена Дмитрия Тарасова работает ради их общей дочери

"Всякий раз напоминаю дочери: когда говорят "ты красивая", не обольщайся! Быть просто красивой скучно. Однако, когда в свой адрес слышишь "характерная или харизматичная", то заслуга сугубо твоя", - пишет Оксана в своём блоге Instagram.

Экс-супруга футболиста ведёт свой бизнес сразу по нескольким направлениям. Она жалуется подписчикам, что об этом хорошо знают налоговики, не дающие одинокой маме покоя. Тем не менее, цель Тарасовой - получить достаточно средств, чтобы её девочка ни в чём не нуждалась.Блогерша называет Ангелину главным проектом в своей жизни и вкладывается во всестороннее развитие подростка. При этом мать старается быть с дочкой как можно чаще и не нанимать нянь, которые при всех своих достоинствах остаются чужими.Дмитрий, в свою очередь, выплачивает семье алименты, так что ругать его Оксане не за что. Однако пытливые пользователи Сети нашли в посте Тарасовой подвох, усомнившись в том, что денег от папы Ангелине хватает.Отметим, одним из проектов Оксаны являются кондитерские изделия ручной работы: она придаёт им вид разнообразных предметов (корзина яиц, банка Coca-Cola, 10-рублёвая монета), как уменьшенный, так и натуральной величины.Ранее первая жена Дмитрия Тарасова заявила, что футболист финансово обеспечивает свою 8-летнюю дочь.