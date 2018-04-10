Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей съемки

Бизнес-леди, супруга и мать двоих наследников Айза Анохина пришла на реалити-шоу «Беременные». Здесь звезда рассказала о своих материнских буднях, о бизнесе и о музыкальной карьере.В ближайшем будущем Айза выпустит дебютный рэп-альбом. Обложка ее первой музыкальной пластинки украшает впечатляющая картина: певица запечатлена на ней в эффектном образе со змеями. Анохина призналась, что раньше боялась змей, но, изучив свой страх, узнала, как ведут себя эти пресмыкающиеся, в результате чего ее страх прошел. Сейчас артистка не боится змей, но сравнивает их с завистниками.О своей семье Айза тоже поделилась рассказом. Супруг певицы Дмитрий – серфингист, он не любит жизни напоказ, потому артистке необходимо приложить немало усилий, чтобы сделать совместное фото.Старший наследник Анохиной Сэм относится к творчеству родительницы положительно. Мальчик любит танцевальную и веселую музыку.