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Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей съемки

Айза Анохина пришла на телешоу «Беременные» и поделилась рассказом о семье и карьере. В ближайшем будущем выйдет ее дебютный альбом в рэп-жанре. Обложка альбома весьма впечатляет: здесь Айзе пришлось позировать со змеями. Ради этих съемок она поборола свой страх.

Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей съемки


Бизнес-леди, супруга и мать двоих наследников Айза Анохина пришла на реалити-шоу «Беременные». Здесь звезда рассказала о своих материнских буднях, о бизнесе и о музыкальной карьере.

Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей съемки


В ближайшем будущем Айза выпустит дебютный рэп-альбом. Обложка ее первой музыкальной пластинки украшает впечатляющая картина: певица запечатлена на ней в эффектном образе со змеями. Анохина призналась, что раньше боялась змей, но, изучив свой страх, узнала, как ведут себя эти пресмыкающиеся, в результате чего ее страх прошел. Сейчас артистка не боится змей, но сравнивает их с завистниками.

О своей семье Айза тоже поделилась рассказом. Супруг певицы Дмитрий – серфингист, он не любит жизни напоказ, потому артистке необходимо приложить немало усилий, чтобы сделать совместное фото.

Старший наследник Анохиной Сэм относится к творчеству родительницы положительно. Мальчик любит танцевальную и веселую музыку.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:00
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