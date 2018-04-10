АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Продажи авто с пробегом в России в марте выросли на 6,7%

В марте этого года объем авторынка легковых авто с пробегом в РФ составил 489 000 единиц. Это на 6,7 процента больше прошлогодних показателей.

Продажи авто с пробегом в России в марте выросли на 6,7%


Лидером отечественного вторичного рынка является LADA (1/4 от общего объема). Это в количественном выражении составляет 128 400 авто (плюс 0,7%). Среди иномарок лучшей оказалась японская Toyota (плюс 7,9%; 55 500 авто). Тройку лидеров замыкает Nissan (плюс 9,3%; 27 100 авто). Среди моделей лидером является хэтчбек LADA 2114 (минус 0,3%; 13 800 авто). На второй позиции в модельном рейтинге оказался Ford Focus (плюс 10,4%; 12 200 автомобилей). На третьей позиции оказался седан LADA 2107 (минус 7,4 процента; 11 600 авто).

Также следует отметить, что по итогам 1-го квартала текущего года объем вторичного автомобильного рынка легковых транспортных средств на территории Российской Федерации составил 1 190 000 экземпляров авто. Это на 5 процентов больше в сравнении с прошлогодними показателями.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова скрывает совместный проект с
Сергей Глушко признался, что совесть не позволяет
В Минкультуры предложили внедрить в школьную
Анастасия Костенко не может привыкнуть к
Тридцать компаний отказались от участия в
Филипп Киркоров приравнивает Ольгу Бузову к
Сердце Татьяны Булановой открыто для новых
Украинская порноактриса обвинила в жестокости
В России в июне стартуют продажи кроссовера Volvo
Лена Миро рассказала о пиарщиках, которые "доят"
Меладзе: Новой солисткой группы «ВИАГра» стала
Айза Анохина поборола страх ради впечатляющей
В Радужном одноклассник ранил другого ножом
Продажи авто с пробегом в России в марте выросли
Семью из Нижнекамска преследует
Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum
На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с
В Красноармейске нашли мертвой пропавшую
Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала
Приверженность вирусов определенному типу сахару
Брутальный Курбан Омаров рекламирует чехлы на
Смартфон ZTE Iceberg с уникальным дизайном имеет
В Нарьян-Маре трое молодых людей впали в кому
Сегрей и Дарья Пынзарь оформляют вид на
Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes
Серьезно больная Рапунцель сбежала из
Торговые сети РФ предрекают острую нехватку
Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой
Рейчел МакАдамс впервые стала мамой в 39 лет
Женственная Елена Воробей показала себя в
Просмотреть все новости