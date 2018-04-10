Продажи авто с пробегом в России в марте выросли на 6,7%

Лидером отечественного вторичного рынка является LADA (1/4 от общего объема). Это в количественном выражении составляет 128 400 авто (плюс 0,7%). Среди иномарок лучшей оказалась японская Toyota (плюс 7,9%; 55 500 авто). Тройку лидеров замыкает Nissan (плюс 9,3%; 27 100 авто). Среди моделей лидером является хэтчбек LADA 2114 (минус 0,3%; 13 800 авто). На второй позиции в модельном рейтинге оказался Ford Focus (плюс 10,4%; 12 200 автомобилей). На третьей позиции оказался седан LADA 2107 (минус 7,4 процента; 11 600 авто).Также следует отметить, что по итогам 1-го квартала текущего года объем вторичного автомобильного рынка легковых транспортных средств на территории Российской Федерации составил 1 190 000 экземпляров авто. Это на 5 процентов больше в сравнении с прошлогодними показателями.