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Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum Meet 3

Компания Zotye представила роскошный кроссовер Meet 3, который на рынке будет реализовываться под новым суббрендом Traum. Новый автомобиль получил стильный дизайн экстерьера, а его интерьер, выполненный в духе Mercedes-Benz GLA-Class.

Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum Meet 3


Новый Traum Meet 3 разработан на одном шасси с моделью Zotye SR7, которая представляет собой «клон» Audi Q3. Габариты роскошного автомобиля Traum Meet 3 составляют 4530х1838х1610 мм, а расстояние между осями приравнивается к 2 685 мм.

Кроссовер оснащен 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с механической трансмиссией на 5 ступеней или вариатором. Автомобиль комплектуется только переднеприводной системой.

Стоимость базовой модификации кроссовера Traum Meet 3 на китайском рынке составит 80 000 юаней, а цена «топовой» версии паркетника составит 120 000 юаней. О точной дате продаж автомобиля сообщат позднее.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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