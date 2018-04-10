Zotye выводит на рынок роскошный кроссовер Traum Meet 3

Новый Traum Meet 3 разработан на одном шасси с моделью Zotye SR7, которая представляет собой «клон» Audi Q3. Габариты роскошного автомобиля Traum Meet 3 составляют 4530х1838х1610 мм, а расстояние между осями приравнивается к 2 685 мм.Кроссовер оснащен 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 150 лошадиных сил, его работа осуществляется в тандеме с механической трансмиссией на 5 ступеней или вариатором. Автомобиль комплектуется только переднеприводной системой.Стоимость базовой модификации кроссовера Traum Meet 3 на китайском рынке составит 80 000 юаней, а цена «топовой» версии паркетника составит 120 000 юаней. О точной дате продаж автомобиля сообщат позднее.