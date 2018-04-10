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На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с безрамочным экраном

В интернете опубликовали изображения смартфона версии Moto G6, который получил безрамочный экран.

На новых изображениях появился смартфон Moto G6 с безрамочным экраном

19 апреля в рамках бразильской выставки планируется разработка мобильного устройства новой серии. В Сети опубликованы изображения панели дисплея версии Moto G6, для подтверждения наличия 5,9-дюймового безрамочного экрана. Производители ниже планируют установить сканер отпечатков пальцев, который встроен в небольшую кнопку. Верхняя часть аппарата имеет отдельные вырезы для наушников, камеры, светодиодной вспышки. За производительность по предварительной версии отвечает процессор Snapdragon 630. ПЗУ составляет 32/64 Гб. ОЗУ составляет 3/4/6 Гб.

Moto G6 будет работать на операционке Android 8.0 Oreo. Аккумуляторная батарея по ёмкости имеет 3 250 мАч. При этом модули камеры являются рассчитанными на 5/12/16 Мп. Согласно предположениям экспертов девайс на рынок поступит в следующих расцветках: белая, золотая, серебряная, голубая.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:15
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