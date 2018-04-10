Рапунцели похвастались свидетельством о рождении ребенка
Участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Дмитрий Дмитренко похвастались перед подписчиками, что уже получили первый документ своей дочери.
Сам документ молодые люди не показали, однако заверили, что полностью прочувствовали себя родителями, ведь их дочка теперь зарегистрирована официально гражданкой России. Девочка появилась на свет 1 апреля, и теперь у нее уже есть первый собственный документ.
Недавно ставшие родителями Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уже успели насладиться своими родительскими обязанностями, а также прочувствовать себя папой и мамой в полной мере, ведь их дочка теперь имеет официальное свидетельство о рождении.
Молодой папа уверяет, что лично получил документ, который будет сопровождать малышку на протяжении всей ее жизни. Кстати, ребенок радует родителей - девочка хорошо кушает и дает маме высыпаться. Сама же она спит в своей колыбельке.
Тем временем Ольга хвастается, что начала соблюдать диету, которая вскоре поможет ей избавиться от набранного за время беременности лишнего веса.
Сам документ молодые люди не показали, однако заверили, что полностью прочувствовали себя родителями, ведь их дочка теперь зарегистрирована официально гражданкой России. Девочка появилась на свет 1 апреля, и теперь у нее уже есть первый собственный документ.
Недавно ставшие родителями Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уже успели насладиться своими родительскими обязанностями, а также прочувствовать себя папой и мамой в полной мере, ведь их дочка теперь имеет официальное свидетельство о рождении.
Молодой папа уверяет, что лично получил документ, который будет сопровождать малышку на протяжении всей ее жизни. Кстати, ребенок радует родителей - девочка хорошо кушает и дает маме высыпаться. Сама же она спит в своей колыбельке.
Тем временем Ольга хвастается, что начала соблюдать диету, которая вскоре поможет ей избавиться от набранного за время беременности лишнего веса.