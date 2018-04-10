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Рапунцели похвастались свидетельством о рождении ребенка

Участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Дмитрий Дмитренко похвастались перед подписчиками, что уже получили первый документ своей дочери.

Рапунцели похвастались свидетельством о рождении ребенка

Сам документ молодые люди не показали, однако заверили, что полностью прочувствовали себя родителями, ведь их дочка теперь зарегистрирована официально гражданкой России. Девочка появилась на свет 1 апреля, и теперь у нее уже есть первый собственный документ.

Недавно ставшие родителями Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель уже успели насладиться своими родительскими обязанностями, а также прочувствовать себя папой и мамой в полной мере, ведь их дочка теперь имеет официальное свидетельство о рождении.

Молодой папа уверяет, что лично получил документ, который будет сопровождать малышку на протяжении всей ее жизни. Кстати, ребенок радует родителей - девочка хорошо кушает и дает маме высыпаться. Сама же она спит в своей колыбельке.

Тем временем Ольга хвастается, что начала соблюдать диету, которая вскоре поможет ей избавиться от набранного за время беременности лишнего веса.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51
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