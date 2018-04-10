Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко с появлением на свет
Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко, новорождённую дочь Дмитрия и Рапунцель, с появлением на свет в эфире "Дома-2".
Хотя скандальные супруги, чьё присутствие в роддоме транслировалось в Сети, привлекая тысячи зрителей, не спешат раскрывать имя наследницы, всё же руководство телестройки взяло на себя такую ответственность первым.
По слухам, семейство Дмитренко сильно повздорило с организаторами, но тема Рапунцель и её родов продолжает активно обсуждаться с эфирах. Так, Бузова произнесла поздравительную речь маленькой Насте Дмитренко и её счастливым родителям.
Теперь уже точно известно, что девочка была зарегистрирована под именем Анастасия, несмотря на то, что Ольга мечтала назвать её Миланой. Судя по всему, Дмитрий хотел более понятное русским обывателям имя, так что мудрить супруги не стали.
В это время новоиспечённые родители продолжают делиться впечатлениями и показывать общие семейные снимки, а также розовую спальню крохи. В блоге Рапунцель хейтеров стало не меньше, однако появилось много мам, которые умиляются героиней и дают ей полезные советы по воспитанию ребёнка.
Ранее Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц рожать.
Хотя скандальные супруги, чьё присутствие в роддоме транслировалось в Сети, привлекая тысячи зрителей, не спешат раскрывать имя наследницы, всё же руководство телестройки взяло на себя такую ответственность первым.
По слухам, семейство Дмитренко сильно повздорило с организаторами, но тема Рапунцель и её родов продолжает активно обсуждаться с эфирах. Так, Бузова произнесла поздравительную речь маленькой Насте Дмитренко и её счастливым родителям.
Теперь уже точно известно, что девочка была зарегистрирована под именем Анастасия, несмотря на то, что Ольга мечтала назвать её Миланой. Судя по всему, Дмитрий хотел более понятное русским обывателям имя, так что мудрить супруги не стали.
В это время новоиспечённые родители продолжают делиться впечатлениями и показывать общие семейные снимки, а также розовую спальню крохи. В блоге Рапунцель хейтеров стало не меньше, однако появилось много мам, которые умиляются героиней и дают ей полезные советы по воспитанию ребёнка.
Ранее Ольга Рапунцель призвала всех своих подписчиц рожать.