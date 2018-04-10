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Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала профессию пианистки

12-летняя дочь известной топ-модели Натальи Водяновой уже выбрала для себя профессию – девочка решила стать пианисткой. По словам звездной мамы, наследница занимается музыкой. Дочь Нева осваивает клавишные в музыкальном учреждении. Недавно она готовилась к важным экзаменам.

Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала профессию пианистки


Наследница многодетной модели Натальи Водяновой Нева растет умной девочкой. Будучи 12-лтним подростком, она точно знает, кем станет в будущем. Как оказалось, дочь звезды подиума решила стать пианисткой. Она хочет связать свою жизнь с музыкой и сейчас осваивает игру на фортепиано.

Наталья Водянова рассказывает, что совсем недавно дочь готовилась к важным экзаменам в музыкальной школе и удачно прошла испытание. По словам многодетной мамы, судьи не очень строго подошли к оценке навыков юных музыкантов. Но дело совсем в другом – Нева со всей ответственностью подошла к делу, серьезно готовясь к важным испытаниям. Потому видно, что девочка серьезно намерена стать музыкантом, а мать ее в этом поддерживает.

Стоит отметить, что дочь унаследовала от звездной мамы любовь к стильной одежде. Нева часто одевается под стать стилю Натальи, а вместе на публике они представляют собой гармоничную пару.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:00
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