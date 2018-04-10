Дочь Натальи Водяновой на будущее выбрала профессию пианистки

Наследница многодетной модели Натальи Водяновой Нева растет умной девочкой. Будучи 12-лтним подростком, она точно знает, кем станет в будущем. Как оказалось, дочь звезды подиума решила стать пианисткой. Она хочет связать свою жизнь с музыкой и сейчас осваивает игру на фортепиано.Наталья Водянова рассказывает, что совсем недавно дочь готовилась к важным экзаменам в музыкальной школе и удачно прошла испытание. По словам многодетной мамы, судьи не очень строго подошли к оценке навыков юных музыкантов. Но дело совсем в другом – Нева со всей ответственностью подошла к делу, серьезно готовясь к важным испытаниям. Потому видно, что девочка серьезно намерена стать музыкантом, а мать ее в этом поддерживает.Стоит отметить, что дочь унаследовала от звездной мамы любовь к стильной одежде. Нева часто одевается под стать стилю Натальи, а вместе на публике они представляют собой гармоничную пару.