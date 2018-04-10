Смартфон ZTE Iceberg с уникальным дизайном имеет двойную камеру

Согласно предварительной версии, смартфон получит двойные камеры, будет сделан полностью из стекла. Дизайнерские решения делают ZTE Iceberg необычным. Экран девайса напоминает iPhone X. Он будет иметь вырез для динамиков, а также камеры. В число особенностей входит наличие «моноброви». Новинка будет сделана полностью из стекла. Исключая металлические рамки. Используется технология «бесшовного стеклования». Пользователи вместо закругленных углов увидят торчащий дисплей.В левом углу задней панели ZTE Iceberg размещается сдвоенная камера. Производители посредине разместили сканер для отпечатков пальцев. Поддерживается технология беспроводной зарядки. Новинку запустят в продажу после 2018 года. Стеклянные углы экрана, по мнению экспертов, могут создать большой дискомфорт.