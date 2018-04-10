Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана в тире
Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана, стреляющего по банкам в тире с большой ловкостью, пока семья отдыхает в горах Сочи.
Экс-участница "Дома-2" остановилась в отеле "Красная поляна" на курорте "Роза хутор", где они с супругом и отпрыском теледивы хорошо проводят время.
Водонаева наслаждается местным СПА и весной в горах, а сразу по прибытии туристы вышли на прогулку по местности, где полно развлечений и сувенирных лавочек.
Богдану захотелось удивить маму стрельбой в тире, а Алёна, в свою очередь, поразила подписчиков навыками подрастающего мальчика.
Кроме того, Водонаева отметила, что в новой локации её тут же посещает желание отправиться в другое место. Поскольку Сочи Алёне быстро надоел, они с мужем стали искать жильё в Америке, куда хотят поехать в июне. Между тем Богдана читатели звезды засыпали комплиментами.
Ранее Алёна Водонаева не могла найти приличное жильё в Лос-Анджелесе.
Экс-участница "Дома-2" остановилась в отеле "Красная поляна" на курорте "Роза хутор", где они с супругом и отпрыском теледивы хорошо проводят время.
Водонаева наслаждается местным СПА и весной в горах, а сразу по прибытии туристы вышли на прогулку по местности, где полно развлечений и сувенирных лавочек.
Богдану захотелось удивить маму стрельбой в тире, а Алёна, в свою очередь, поразила подписчиков навыками подрастающего мальчика.
"Где же я ещё могу быть сразу по прилёте? Конечно, в тире! В Stories покажу, как круто стреляет мой сын", - пишет знаменитость в своём блоге Instagram.
Кроме того, Водонаева отметила, что в новой локации её тут же посещает желание отправиться в другое место. Поскольку Сочи Алёне быстро надоел, они с мужем стали искать жильё в Америке, куда хотят поехать в июне. Между тем Богдана читатели звезды засыпали комплиментами.
"Какой умница". "Мужчина растёт". "Хорошего парня воспитываете". "Какой чёткий! Молодчина!" "Там невозможно выиграть. Всегда 2 банки остаются". "Клёвое место и горы, просто восторг", - пишут в комментариях.
Ранее Алёна Водонаева не могла найти приличное жильё в Лос-Анджелесе.