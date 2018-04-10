Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана в тире

"Где же я ещё могу быть сразу по прилёте? Конечно, в тире! В Stories покажу, как круто стреляет мой сын", - пишет знаменитость в своём блоге Instagram.

"Какой умница". "Мужчина растёт". "Хорошего парня воспитываете". "Какой чёткий! Молодчина!" "Там невозможно выиграть. Всегда 2 банки остаются". "Клёвое место и горы, просто восторг", - пишут в комментариях.