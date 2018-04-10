АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фрэнсис Шлаттер своим прикосновением исцелил 100000 человек вместе с парализованными и слепыми пациентами
EUR 71.88 USD 58.57
Курс валют на 10.04.2018

Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана в тире

Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана, стреляющего по банкам в тире с большой ловкостью, пока семья отдыхает в горах Сочи.

Экс-участница "Дома-2" остановилась в отеле "Красная поляна" на курорте "Роза хутор", где они с супругом и отпрыском теледивы хорошо проводят время.

Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына Богдана в тире

Водонаева наслаждается местным СПА и весной в горах, а сразу по прибытии туристы вышли на прогулку по местности, где полно развлечений и сувенирных лавочек.

Богдану захотелось удивить маму стрельбой в тире, а Алёна, в свою очередь, поразила подписчиков навыками подрастающего мальчика.

"Где же я ещё могу быть сразу по прилёте? Конечно, в тире! В Stories покажу, как круто стреляет мой сын", - пишет знаменитость в своём блоге Instagram.

Кроме того, Водонаева отметила, что в новой локации её тут же посещает желание отправиться в другое место. Поскольку Сочи Алёне быстро надоел, они с мужем стали искать жильё в Америке, куда хотят поехать в июне. Между тем Богдана читатели звезды засыпали комплиментами.

"Какой умница". "Мужчина растёт". "Хорошего парня воспитываете". "Какой чёткий! Молодчина!" "Там невозможно выиграть. Всегда 2 банки остаются". "Клёвое место и горы, просто восторг", - пишут в комментариях.

Ранее Алёна Водонаева не могла найти приличное жильё в Лос-Анджелесе.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рапунцели похвастались свидетельством о рождении
Принц Гарри и Меган Маркл предпочли свадебным
Ольга Бузова поздравила Анастасию Дмитренко с
Павла Табакова обвиняют в цинизме
Алёна Водонаева похвасталась меткостью сына
Ирина Цывина рассказала сенсационные подробности
Конце 2018 года определен сроком проведения в
Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру
Уфолог обнаружил на астероиде Эрос
Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июня вырастут на 4%
Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10
Ксения Собчак с мужем потратили 2,5 миллиона
Уфологи готовятся к скорому вторжению инопланетян
Марк Цукерберг извинился за утечку данных
Владимир Кличо сыграет на барабанах вместе с
Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты
Молодое поколение американцев до сих пор верит в
Концерт рок-группы «Алиса» в Омске отменен из-за
В 2018 году Китай запустит первый спутник с
Blue Origin изменит компоновку второй ступени
Мать шоумена Гогена Солнцева отговаривает
Эксперты определили приоритеты для экранов новых
Ксения Бородина опять нервно ответила на критику
Ulefone официально представила бюджетный
Фанаты «Дом-2» отыскали фото жены и детей Виктора
Новости «Дома-2»: Степан Меньщиков собирается
Забытая всеми Диана Шурыгина пытается напомнить о
Lenovo прекращает продажи своих смартфонов в
Евгения Феофилактова опасается блокировать
Издательство «Просвещение», Ольги Васильевой
Просмотреть все новости