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51-летняя Холли Берри пять раз в неделю занимается в спортзале для поддержания идеальной формы

51-летняя голливудская актриса Холли Берри раскрыла секрет идеальной физической формы. Кинозвезда часто публикует фотоснимки, на которых показывает силу воли и гибкость. «Женщина –кошка» призналась, что пять раз в неделю занимается в спортзале для поддержания красоты в теле.

51-летняя Холли Берри пять раз в неделю занимается в спортзале для поддержания идеальной формы


В этом году известной актрисе Холли Берри исполняется 51 год, однако никто об этом не догадывается, пока не заглянет в ее документы. Звезде Голливуда по-прежнему удается держать свое тело в тонусе, удивляя поклонников стройностью фигуры, а также моложавым видом. К слову, за плечами у актрисы несколько браков, в которых были рождены дочь Налу и сын Масео. В ушедшем году Берри была в тесных отношениях с 35-летним продюсером Алексом Да Кидом. Вместе пара отдыхала на острове Бора-Бора, однако в конце того года Кид был замечен в компании другой девушки, поэтому фанаты звезды уверены, что она снова свободна.

Неудача в личной жизни никак не отразилась на артистке никак. Холли Берри по-прежнему удивляет поклонников сногсшибательной фигурой, демонстрируя ее в многочисленных красочных фото в Сети. Сейчас актриса отдыхает в Малибу, публикуя фотокадры, на которых показывает невероятную пластику.

Звезда кино призналась, что занятиям в спортзале уделяет пять дней в неделю. Немало времени она уделяет на укрепление группам мышц ног и ягодиц. Берри также легко делает отжимания, кроме того, она не прочь побоксировать. На подобный спортивный ритм необходимо немало энергии, которую актриса получает при правильном питании. Рацион ее питания содержит много жиров, мало углеводов и достаточное количество белков. Комплексный подход помогает артистке держать фигуру в идеальном состоянии.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30
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