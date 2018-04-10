Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes

Сделка была заключена с Jump Bikes, информирует BBC. О сумме сделки не сообщается. Новый совместный проект стал называться Uber Bike.Теперь клиенты Uber будут иметь возможность брать в аренду (напрокат) электрические велосипеды.Этот вид сервиса особенно актуален в больших городах, с перенасыщенным автомобильным трафиком, когда он уже не расширяет возможности, например, спокойно добраться на работу, а напротив – сужает. Поэтому, купленный сервис и запущенный совместный проект обещает быть чрезвычайно прибыльным, поскольку в таких условиях больших городов велосипед приобретает особые преимущества.В первую очередь сервис запустят в американских мегаполисах, но вскоре Uber Bike предложит свои услуги по всему миру.