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Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes

Американская международная частная компания из Сан-Франциско приобрела еще один вид сервиса для своих клиентов.

Uber заключил «велосипедную» сделку с Jump Bikes


Сделка была заключена с Jump Bikes, информирует BBC. О сумме сделки не сообщается. Новый совместный проект стал называться Uber Bike.

Теперь клиенты Uber будут иметь возможность брать в аренду (напрокат) электрические велосипеды.

Этот вид сервиса особенно актуален в больших городах, с перенасыщенным автомобильным трафиком, когда он уже не расширяет возможности, например, спокойно добраться на работу, а напротив – сужает. Поэтому, купленный сервис и запущенный совместный проект обещает быть чрезвычайно прибыльным, поскольку в таких условиях больших городов велосипед приобретает особые преимущества.

В первую очередь сервис запустят в американских мегаполисах, но вскоре Uber Bike предложит свои услуги по всему миру.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 17:30
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