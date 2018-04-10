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Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру Кудрявцеву

Фигура известной ведущей Леры Кудрвцевой постоянно вызывала восторг у фанатов.

Однако теперь знаменитость стала объектом для споров, ведь многие подписчики утверждают, что Лера сегодня точно беременна. Правда, другие говорят, что она перестала следить за собой и именно поэтому сильно растолстела.

Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру Кудрявцеву

Многие фанаты убеждены, что в последнее время Кудрявцева значительно округлилась, но животика пока не заметно.

«Ой, а что это с Лерой происходит. Всегда такая стройняшка была, а сейчас что-то поплыла», «Разносит Кудрявцеву», «Лера, пора на диету», «Может, конечно, это причёска, но лицо у Леры стало очень круглым», - обсуждают фигуру звезды фолловеры.

Буквально пару месяцев назад девушка хвасталась точёной фигурой. Но теперь многие подозревают, что ведущая набрала несколько кило.

Подписчики обсуждают сильно растолстевшую Леру Кудрявцеву

«Вы верите что она ещё родить может? Просто перестала следить за питанием», «Лерочка, вы всё-таки беременны», «А что тут удивительного. Возраст, гормональные изменения», - продолжают спорить подписчики.

Сама Кудрявцева пока не комментирует дебаты в интернете.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:51
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