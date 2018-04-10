Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой
Шестилетняя дочь известного музыканта Стаса Михайлова стала фигуристкой. Супруга артиста опубликовала видеоролик, на котором девочка показывает свои первые успехи на ледовой арене.
Известный певец Стас Михайлов занимается воспитанием шестерых детей. Одна из его дочерей уже некоторое время занимается в академии фигурного катания Евгения Плющенко. Супруга Михайлова на днях разместила ролик в социальной сети, на котором наследница звезды эстрады демонстрирует свои первые успехи в фигурном катании.
Стоит напомнить, что Стас Михайлов не только талантливый музыкант, но и хороший отец. Со своей женой Инной он занимается воспитанием двух совместных дочерей Иванны и Марии. У певца также есть двое детей от предыдущих отношений – дочь Дарья и сын Никита. У Инны тоже есть дети от прошлого брака: сын Андрей и дочь Ева. В минувшем году артист отдал на обучение свою шестилетнюю наследницу в академию фигурного катания Евгения Плющенко, потому как девочке очень захотелось овладеть этим видом спорта.
С начала занятий прошло всего несколько месяцев, а шестилетняя дочь Михайлова уже показала первые успехи на ледовой арене. На видеоролике, опубликованном матерью девочки, Мария запечатлена в момент тренировки. Стоит отметить, что малышка достаточно твердо держится на льду, делая при этом непростые движения под музыкальное сопровождение.
Известный певец Стас Михайлов занимается воспитанием шестерых детей. Одна из его дочерей уже некоторое время занимается в академии фигурного катания Евгения Плющенко. Супруга Михайлова на днях разместила ролик в социальной сети, на котором наследница звезды эстрады демонстрирует свои первые успехи в фигурном катании.
Стоит напомнить, что Стас Михайлов не только талантливый музыкант, но и хороший отец. Со своей женой Инной он занимается воспитанием двух совместных дочерей Иванны и Марии. У певца также есть двое детей от предыдущих отношений – дочь Дарья и сын Никита. У Инны тоже есть дети от прошлого брака: сын Андрей и дочь Ева. В минувшем году артист отдал на обучение свою шестилетнюю наследницу в академию фигурного катания Евгения Плющенко, потому как девочке очень захотелось овладеть этим видом спорта.
С начала занятий прошло всего несколько месяцев, а шестилетняя дочь Михайлова уже показала первые успехи на ледовой арене. На видеоролике, опубликованном матерью девочки, Мария запечатлена в момент тренировки. Стоит отметить, что малышка достаточно твердо держится на льду, делая при этом непростые движения под музыкальное сопровождение.