Шестилетняя дочь Стаса Михайлова стала фигуристкой

Известный певец Стас Михайлов занимается воспитанием шестерых детей. Одна из его дочерей уже некоторое время занимается в академии фигурного катания Евгения Плющенко. Супруга Михайлова на днях разместила ролик в социальной сети, на котором наследница звезды эстрады демонстрирует свои первые успехи в фигурном катании.Стоит напомнить, что Стас Михайлов не только талантливый музыкант, но и хороший отец. Со своей женой Инной он занимается воспитанием двух совместных дочерей Иванны и Марии. У певца также есть двое детей от предыдущих отношений – дочь Дарья и сын Никита. У Инны тоже есть дети от прошлого брака: сын Андрей и дочь Ева. В минувшем году артист отдал на обучение свою шестилетнюю наследницу в академию фигурного катания Евгения Плющенко, потому как девочке очень захотелось овладеть этим видом спорта.С начала занятий прошло всего несколько месяцев, а шестилетняя дочь Михайлова уже показала первые успехи на ледовой арене. На видеоролике, опубликованном матерью девочки, Мария запечатлена в момент тренировки. Стоит отметить, что малышка достаточно твердо держится на льду, делая при этом непростые движения под музыкальное сопровождение.