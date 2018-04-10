Женственная Елена Воробей показала себя в облегающем платье

Известная актриса эстрады Елена Воробей очень тщательно следит за своей внешностью, в частности, за фигурой, но при этом она выбирает наряды, не стремясь подчеркнуть свои формы. Артистка предпочитает джинсы, поскольку, по ее словам, в них очень удобно. Однако в этот раз знаменитость в порядке исключения сделала выбор в пользу облегающего черного платья. При этом Елене интересно знать мнение ее поклонников о ее новом имидже.Актриса объяснила, что джинсы носить, конечно, удобнее, как и другую повседневную одежду, но желание сохранить женственность никуда не пропало. Именно изысканное платье – элемент гардероба, позволяющий подчеркнуть женственность.Поклонники по достоинству оценили женственный образ Елены Воробей, осыпав кумира яркими комплиментами, подчеркнув, что облегающее платье ей очень к лицу. Стоит отметить, что среди всех комментариев – не нашлось ни единого негативного.