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Женственная Елена Воробей показала себя в облегающем платье

Елена Воробей – одна из тех артисток, которые предпочитают практичную одежду женственным нарядам. Однако в этот раз пародистка примерила облегающее платье, удивив общественность женственным образом. Кроме того, звезде эстрады очень интересно узнать мнение поклонников о ее новом имидже.

Женственная Елена Воробей показала себя в облегающем платье


Известная актриса эстрады Елена Воробей очень тщательно следит за своей внешностью, в частности, за фигурой, но при этом она выбирает наряды, не стремясь подчеркнуть свои формы. Артистка предпочитает джинсы, поскольку, по ее словам, в них очень удобно. Однако в этот раз знаменитость в порядке исключения сделала выбор в пользу облегающего черного платья. При этом Елене интересно знать мнение ее поклонников о ее новом имидже.

Актриса объяснила, что джинсы носить, конечно, удобнее, как и другую повседневную одежду, но желание сохранить женственность никуда не пропало. Именно изысканное платье – элемент гардероба, позволяющий подчеркнуть женственность.

Поклонники по достоинству оценили женственный образ Елены Воробей, осыпав кумира яркими комплиментами, подчеркнув, что облегающее платье ей очень к лицу. Стоит отметить, что среди всех комментариев – не нашлось ни единого негативного.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:00
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