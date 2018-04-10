Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут с молотка

Выставленный на продажу автомобиль Lexus LFA Nürburgring Edition комплектуется двигателем V10 объёмом 4,8 литра производительностью 562 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-скоростной трансмиссией с быстрым переключением скоростей. Купе имеет пробег 2 580 км.До первой «сотни» трековый суперкар разгоняется за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 325 км/час. Особое купе Lexus LFA Nürburgring Edition оснащено новой выпускной системой, карбоновым аэродинамическим обвесом, гоночной подвеской и полусликовыми шинами. Стоит отметить, что на момент выхода данной модели на рынок её цена составляла 445 000 долларов.