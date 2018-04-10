Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут с молотка
В апреле на торги аукционного дома Barrett-Jackson будет выставлено купе Lexus LFA в модификации Nürburgring Edition, предназначенной для трека. Однако первоначальная стоимость редкого суперкара не называется. Купе Lexus LFA Nürburgring Edition было выпущено всего в 50 экземплярах.
Выставленный на продажу автомобиль Lexus LFA Nürburgring Edition комплектуется двигателем V10 объёмом 4,8 литра производительностью 562 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-скоростной трансмиссией с быстрым переключением скоростей. Купе имеет пробег 2 580 км.
До первой «сотни» трековый суперкар разгоняется за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 325 км/час. Особое купе Lexus LFA Nürburgring Edition оснащено новой выпускной системой, карбоновым аэродинамическим обвесом, гоночной подвеской и полусликовыми шинами. Стоит отметить, что на момент выхода данной модели на рынок её цена составляла 445 000 долларов.
Выставленный на продажу автомобиль Lexus LFA Nürburgring Edition комплектуется двигателем V10 объёмом 4,8 литра производительностью 562 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-скоростной трансмиссией с быстрым переключением скоростей. Купе имеет пробег 2 580 км.
До первой «сотни» трековый суперкар разгоняется за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 325 км/час. Особое купе Lexus LFA Nürburgring Edition оснащено новой выпускной системой, карбоновым аэродинамическим обвесом, гоночной подвеской и полусликовыми шинами. Стоит отметить, что на момент выхода данной модели на рынок её цена составляла 445 000 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:45