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Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут с молотка

В апреле на торги аукционного дома Barrett-Jackson будет выставлено купе Lexus LFA в модификации Nürburgring Edition, предназначенной для трека. Однако первоначальная стоимость редкого суперкара не называется. Купе Lexus LFA Nürburgring Edition было выпущено всего в 50 экземплярах.

Редкое купе Lexus LFA в трековой версии продадут с молотка


Выставленный на продажу автомобиль Lexus LFA Nürburgring Edition комплектуется двигателем V10 объёмом 4,8 литра производительностью 562 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-скоростной трансмиссией с быстрым переключением скоростей. Купе имеет пробег 2 580 км.

До первой «сотни» трековый суперкар разгоняется за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 325 км/час. Особое купе Lexus LFA Nürburgring Edition оснащено новой выпускной системой, карбоновым аэродинамическим обвесом, гоночной подвеской и полусликовыми шинами. Стоит отметить, что на момент выхода данной модели на рынок её цена составляла 445 000 долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:45
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