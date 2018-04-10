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Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей

Несколько месяцев назад бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Дарья и Сергей Пынзарь вместе со своими сыновьями отправились отдыхать в Турцию. Обратно в Россию супружеская пара до сих пор так и не вернулась.

Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей

И если изначально молодые люди предпочитали не комментировать причины затянувшегося отпуска, то сейчас они не скрывают планов переехать в Турцию на ПМЖ.

На данный момент Сергей живет сразу в двух домах, в Москве и Аланье, его супруга Даша полностью обживается на курорте, и, как стало известно, не ограничивается тем, что старший сын Артем, уже пошел в турецкий детский садик, а она сама начала учить английский язык.

Экс-участники скандальной телестройки признались, что в их планы входит покупка собственного жилья, так как это в гораздо дешевле, чем путевки и отели для их активно растущей семьи, а также близких родственников.

И если сначала пара интересовалась недорогими апартаментами, то теперь ребята решили не экономить. Выбор Сергея и Даши пал на роскошную виллу за 10 миллионов рублей, которую поклонники уже имели возможность увидеть в прямом эфире Инстаграм.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21
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