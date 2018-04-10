Даша и Сергей Пынзарь приобрели жильё за 10 миллионов рублей

И если изначально молодые люди предпочитали не комментировать причины затянувшегося отпуска, то сейчас они не скрывают планов переехать в Турцию на ПМЖ.На данный момент Сергей живет сразу в двух домах, в Москве и Аланье, его супруга Даша полностью обживается на курорте, и, как стало известно, не ограничивается тем, что старший сын Артем, уже пошел в турецкий детский садик, а она сама начала учить английский язык.Экс-участники скандальной телестройки признались, что в их планы входит покупка собственного жилья, так как это в гораздо дешевле, чем путевки и отели для их активно растущей семьи, а также близких родственников.И если сначала пара интересовалась недорогими апартаментами, то теперь ребята решили не экономить. Выбор Сергея и Даши пал на роскошную виллу за 10 миллионов рублей, которую поклонники уже имели возможность увидеть в прямом эфире Инстаграм.