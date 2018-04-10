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Нумеролог советует Беременной Анне Хилькевич беречь себя

На днях известная актриса Анна Хилькевич сообщила своим поклонникам о своей второй беременности. Дату рождения артистка не назвала, однако это радостное событие должно произойти уже в нынешнем году. Нумеролог Клара Кузденбаева посоветовала беременной Хилькевич беречь себя.

Нумеролог советует Беременной Анне Хилькевич беречь себя


Доктор психологии известный нумеролог Клара Кузденбаева подчеркивает, что Анне Хилькевич необходимо больше времени уделять своему здоровью в период беременности. Это будет залогом хороших родов.

Несмотря на то, что актриса отличается невероятным магнетизмом, формируя образ оптимистично настроенного человека, Анна все же склонна пребывать в депрессии. Будучи не в настроении, девушка становится деспотичной и очень капризной. Такой вывод сделала нумеролог, добавив, что этот год для беременной артистки будет непростым.

Анне Хилькевич не рекомендуется рисковать своим здоровьем, чтобы выносить малыша без ущерба здоровью и хорошо родить. При этом занятия йогой могут поддержать как физическое здоровье, так и духовное.

Однако, стоит отметить, что, по словам психолога, период успеха у нее начнется с лета, а после рождения ребенка актрисе сделают предложение по работе, от которого она не сможет отказаться.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:30
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