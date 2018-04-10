Нумеролог советует Беременной Анне Хилькевич беречь себя

Доктор психологии известный нумеролог Клара Кузденбаева подчеркивает, что Анне Хилькевич необходимо больше времени уделять своему здоровью в период беременности. Это будет залогом хороших родов.Несмотря на то, что актриса отличается невероятным магнетизмом, формируя образ оптимистично настроенного человека, Анна все же склонна пребывать в депрессии. Будучи не в настроении, девушка становится деспотичной и очень капризной. Такой вывод сделала нумеролог, добавив, что этот год для беременной артистки будет непростым.Анне Хилькевич не рекомендуется рисковать своим здоровьем, чтобы выносить малыша без ущерба здоровью и хорошо родить. При этом занятия йогой могут поддержать как физическое здоровье, так и духовное.Однако, стоит отметить, что, по словам психолога, период успеха у нее начнется с лета, а после рождения ребенка актрисе сделают предложение по работе, от которого она не сможет отказаться.