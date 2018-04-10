Экспертами названы методы обнаружения слежки Facebook и Google

Экспертами была проанализирована ситуация и названы методы обнаружения слежки Google и Facebook. Марк Цукерберг, являющийся основателем Facebook, выступая перед Конгрессом, рассказал, что соцсеть на этой неделе начнет уведомлять 87 000 000 человек, данные о которых передали без их ведома компании Cambridge Analytica. Также Facebook инициировал несколько изменений, которые позволяют контролировать персональные данные. Facebook в настройки добавил раздел «Доступ к информации», куда загружены фото, чаты, интересы, ролики, сообщения. Используя учетные свои данные, посмотреть можно деятельность сторонних ресурсов, рекламодателей.Google получает тоже доступ к личной информации и истории поиска. В случае включения функции «История местоположения», маршрут текущей/прошлой поездки утекает в Сеть. Для уточнения, какими данными завладела фирма, следует в разделе myaccount.google.com активировать «Загрузить все данные».