Chery представила обновленный бюджетный кроссовер Cowin X3

Рестайлинговый кроссовер Cowin X3 от предыдущей модели отличается видоизменёнными воздухозаборниками, переработанной решёткой радиатора и модернизированной оптикой. Также разработчики улучшили автомобилю шумоизоляцию, а в отделке салона применили более качественные материалы.В качестве силовой установки обновлённого кроссовера выступит прежний атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра, выдающий 127 лошадиных сил. Работает он на пару с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором. При этом автомобиль комплектуется передним приводом.В оснащение рестайлинговой версии Cowin X3 входит штатная мультимедийная система, система контроля слепых зон, датчики давления в шинах, камера кругового видеообзора, запуск двигателя с кнопки, а также люк с электроприводом и легкосплавные колёсные диски диаметром 17-18 дюймов.