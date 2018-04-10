Chery представила обновленный бюджетный кроссовер Cowin X3
Компания Chery выложила в сеть фотографии обновлённого кроссовера Cowin X3 2019 модельного года. На китайском рынке суббренд Cowin позиционируется как производитель бюджетных автомобилей.
Рестайлинговый кроссовер Cowin X3 от предыдущей модели отличается видоизменёнными воздухозаборниками, переработанной решёткой радиатора и модернизированной оптикой. Также разработчики улучшили автомобилю шумоизоляцию, а в отделке салона применили более качественные материалы.
В качестве силовой установки обновлённого кроссовера выступит прежний атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра, выдающий 127 лошадиных сил. Работает он на пару с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором. При этом автомобиль комплектуется передним приводом.
В оснащение рестайлинговой версии Cowin X3 входит штатная мультимедийная система, система контроля слепых зон, датчики давления в шинах, камера кругового видеообзора, запуск двигателя с кнопки, а также люк с электроприводом и легкосплавные колёсные диски диаметром 17-18 дюймов.
Рестайлинговый кроссовер Cowin X3 от предыдущей модели отличается видоизменёнными воздухозаборниками, переработанной решёткой радиатора и модернизированной оптикой. Также разработчики улучшили автомобилю шумоизоляцию, а в отделке салона применили более качественные материалы.
В качестве силовой установки обновлённого кроссовера выступит прежний атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра, выдающий 127 лошадиных сил. Работает он на пару с 5-ступенчатой механической трансмиссией или с вариатором. При этом автомобиль комплектуется передним приводом.
В оснащение рестайлинговой версии Cowin X3 входит штатная мультимедийная система, система контроля слепых зон, датчики давления в шинах, камера кругового видеообзора, запуск двигателя с кнопки, а также люк с электроприводом и легкосплавные колёсные диски диаметром 17-18 дюймов.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:00