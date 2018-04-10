Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром
Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром "Дома-2", где так и не нашёл настоящую любовь, но надеется обрести в будущем.
Экс-участник телестройки запомнился зрителю весёлым задорным характером, но не смог продержаться на реалити-шоу достаточно долго, ведь не подходит под его формат, требующий постоянного создания конфликтов.
Завистливых и негативных людей Виталий не приемлет, как и сидячего образа жизни, и, видимо, это во много сыграло против нахождения на "Дом-2", где обстановка меняется редко и незначительно.
В реальной жизни блогер имеет много хобби: он хорошо готовит, любит музыку, став работать диджеем, полностью отдан творчеству и, разумеется, мечтает завести семью и потомство. Для этого Малышеву необходима порядочная невеста без вредных привычек, как и он сам.
Дабы привлечь внимание женской аудитории, знаменитость прибег к решительному шагу и опубликовал полуголое фото, где прикрывает интимное место рубашкой.
Ранее Арай Чобанян и Виталий Малышев были намерены вернуться на "Дом-2".
Экс-участник телестройки запомнился зрителю весёлым задорным характером, но не смог продержаться на реалити-шоу достаточно долго, ведь не подходит под его формат, требующий постоянного создания конфликтов.
Завистливых и негативных людей Виталий не приемлет, как и сидячего образа жизни, и, видимо, это во много сыграло против нахождения на "Дом-2", где обстановка меняется редко и незначительно.
В реальной жизни блогер имеет много хобби: он хорошо готовит, любит музыку, став работать диджеем, полностью отдан творчеству и, разумеется, мечтает завести семью и потомство. Для этого Малышеву необходима порядочная невеста без вредных привычек, как и он сам.
Дабы привлечь внимание женской аудитории, знаменитость прибег к решительному шагу и опубликовал полуголое фото, где прикрывает интимное место рубашкой.
"Как хочется наконец обрести счастье, быть нужным своей женщине, радовать её каждое утро, и каждую ночь. Вместе идти вперёд, добиваться всех целей, хочется продолжать свой род, путешествовать, всё это со своей любимой", - пишет блогер.
Ранее Арай Чобанян и Виталий Малышев были намерены вернуться на "Дом-2".