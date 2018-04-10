Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром

"Как хочется наконец обрести счастье, быть нужным своей женщине, радовать её каждое утро, и каждую ночь. Вместе идти вперёд, добиваться всех целей, хочется продолжать свой род, путешествовать, всё это со своей любимой", - пишет блогер.

Экс-участник телестройки запомнился зрителю весёлым задорным характером, но не смог продержаться на реалити-шоу достаточно долго, ведь не подходит под его формат, требующий постоянного создания конфликтов.Завистливых и негативных людей Виталий не приемлет, как и сидячего образа жизни, и, видимо, это во много сыграло против нахождения на "Дом-2", где обстановка меняется редко и незначительно.В реальной жизни блогер имеет много хобби: он хорошо готовит, любит музыку, став работать диджеем, полностью отдан творчеству и, разумеется, мечтает завести семью и потомство. Для этого Малышеву необходима порядочная невеста без вредных привычек, как и он сам.Дабы привлечь внимание женской аудитории, знаменитость прибег к решительному шагу и опубликовал полуголое фото, где прикрывает интимное место рубашкой.Ранее Арай Чобанян и Виталий Малышев были намерены вернуться на "Дом-2".