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Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром

Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром "Дома-2", где так и не нашёл настоящую любовь, но надеется обрести в будущем.

Экс-участник телестройки запомнился зрителю весёлым задорным характером, но не смог продержаться на реалити-шоу достаточно долго, ведь не подходит под его формат, требующий постоянного создания конфликтов.

Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром

Завистливых и негативных людей Виталий не приемлет, как и сидячего образа жизни, и, видимо, это во много сыграло против нахождения на "Дом-2", где обстановка меняется редко и незначительно.

В реальной жизни блогер имеет много хобби: он хорошо готовит, любит музыку, став работать диджеем, полностью отдан творчеству и, разумеется, мечтает завести семью и потомство. Для этого Малышеву необходима порядочная невеста без вредных привычек, как и он сам.

Дабы привлечь внимание женской аудитории, знаменитость прибег к решительному шагу и опубликовал полуголое фото, где прикрывает интимное место рубашкой.

Виталий Малышев решил раздеться в поисках невесты за периметром

"Как хочется наконец обрести счастье, быть нужным своей женщине, радовать её каждое утро, и каждую ночь. Вместе идти вперёд, добиваться всех целей, хочется продолжать свой род, путешествовать, всё это со своей любимой", - пишет блогер.

Ранее Арай Чобанян и Виталий Малышев были намерены вернуться на "Дом-2".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:45
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