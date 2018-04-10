В США острый перец чуть не убил 34-летнего американца

Перец сорта Carolina Reaper нереально брать руками. Выкладывая данный товар на полки, работники супермаркетов вынуждены надевать перчатки. Жгучесть перца достигает по шкале Scoville 2,2 миллиона баллов. Сорт Джалапено, для сравнения, выделяет 2500-5000 ед. Съевший перец мужчина почувствовал сразу проблемы с дыханием. Поздней у него начали появляться головные боли, которые вызваны сужением артерий в головном мозге. Вследствие сильных спазмов американец обратился к экстренной помощи. Неврологические тесты были отрицательными, однако компьютерная томография показала проблемы с артериями. А итоге медики постановили реверсивный церебральный вазоконстрикционный синдром.Врачи ранее не встречались со случаями, когда серьезное заболевание вызвано было употреблением перца.