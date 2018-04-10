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В Сети впервые появились первые фото нового Lexus ES

25 апреля на Пекинском автосалоне покажут роскошный новый седан Lexus ES. В Сети уже появился первый шпионский снимок передней части авто без камуфляжа.

В Сети впервые появились первые фото нового Lexus ES


На фото видна передняя часть нового Lexus ES 2019. Рестайлинговую версию наделят новой радиаторной решеткой, измененной головной оптикой и новыми бамперами. Новый Lexus ES построят на базе TNGA - Toyota New Global Architecture, используемой на некоторых других новинках японских Toyota и Lexus, включая Prius, Avalon, Lexus UX. Модель в базовой версии будет оснащаться системой автоматического подруливания, специальной системой контроля за полосами движения. Транспортное средство также оснастят функцией предупреждения столкновения с эффективным обнаружением препятствий, пешеходов, автомобилей, велосипедистов.

Согласно предварительным данным, старт реализаций может состояться в конце текущего либо в начале следующего года. Стоимость новой версии не разглашается.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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