В Сети впервые появились первые фото нового Lexus ES

На фото видна передняя часть нового Lexus ES 2019. Рестайлинговую версию наделят новой радиаторной решеткой, измененной головной оптикой и новыми бамперами. Новый Lexus ES построят на базе TNGA - Toyota New Global Architecture, используемой на некоторых других новинках японских Toyota и Lexus, включая Prius, Avalon, Lexus UX. Модель в базовой версии будет оснащаться системой автоматического подруливания, специальной системой контроля за полосами движения. Транспортное средство также оснастят функцией предупреждения столкновения с эффективным обнаружением препятствий, пешеходов, автомобилей, велосипедистов.Согласно предварительным данным, старт реализаций может состояться в конце текущего либо в начале следующего года. Стоимость новой версии не разглашается.