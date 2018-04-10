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Китай планирует создать военную базу на Вануату

Планы Китая построить в островном государстве Океании, вблизи Австралии (около 2 тысяч км), военно-морскую базу, настораживают многих.

Китай планирует создать военную базу на Вануату


Сперва Китай может договориться с руководством страны о заходе в ее порты китайских военных кораблей для ремонта и пополнения запасов. Это – только первый шаг китайских планов.

Официального предложения правительству Вануату Китай еще не сделал. Но по информации спецслужб Австралии и их американских коллег, государства Океании, в том числе Новая Зеландия, обеспокоены возможной милитаризацией такого большого региона.

Военное присутствие Пекина вблизи Австралии уже стало темой обсуждения правительств США и Канады.
А по информации австралийского издания The Sydney Morning Herald, Китай может подорвать стратегический баланс в регионе, что чревато обострением китайско-американских отношений.

С решительным осуждением планов Пекина милитаризировать Океанию выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она не только осуждает, но будет открыто против этого бороться, как она заявила.
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Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 15:15
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