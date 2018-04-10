Китай планирует создать военную базу на Вануату

Сперва Китай может договориться с руководством страны о заходе в ее порты китайских военных кораблей для ремонта и пополнения запасов. Это – только первый шаг китайских планов.Официального предложения правительству Вануату Китай еще не сделал. Но по информации спецслужб Австралии и их американских коллег, государства Океании, в том числе Новая Зеландия, обеспокоены возможной милитаризацией такого большого региона.Военное присутствие Пекина вблизи Австралии уже стало темой обсуждения правительств США и Канады.А по информации австралийского издания The Sydney Morning Herald, Китай может подорвать стратегический баланс в регионе, что чревато обострением китайско-американских отношений.С решительным осуждением планов Пекина милитаризировать Океанию выступила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она не только осуждает, но будет открыто против этого бороться, как она заявила.