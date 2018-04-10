Мать шоумена Гогена Солнцева отговаривает невесту-пенсионерку от свадьбы

Многие сомневаются в искренних чувствах будущих молодоженов, так как Гоген известен своей корыстью и жаждой обогащения.Тогда как его будущая супруга Терешкович рассказала о своем желании познакомиться с молодым мужчиной, а также поделилась мечтами об актерской деятельности и своей тягой к творческим людям.Помимо главных героев в студии ток-шоу Дмитрия Шепелева появилась мама Гогена Солнцева Людмила Кравцова, которая предостерегла потенциальную невестку от подобного шага и рассказала, что ее сын очень любит пиар и может «высосать» все деньги.Примечательно, что Екатерина Терешкович по слухам невеста с солидным приданным - загородным коттеджем, помощницей по хозяйству, личным водителем и солидным счетом в банке.Но как заявил шоумен, даже если эти слухи сильно преувеличены, он готов жениться на пожилой женщине.